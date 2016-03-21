更新版 1-英国数据：截止3月的三个月制造业虽遭遇2009年来最大降幅，但反弹可期

(新增更多细节和分析师讲话)

路透伦敦3月22日 - 调查显示，截止3月的三个月，英国制造业产出遭遇自2009年以来最大降幅，不过预期未来三个月产出将回升。

英国工业联盟(CBI)月度调查显示，截止3月的三个月制造业产出降至负15，2月为零。

相较之下，对未来三个月的产出预期差值由正11反弹至正23，为13个月来最高。

3月总工业订单差值从2月的负17略升至负14，符合路透调查预估。截止3月的三个月，出口订单持平于负19。

“总订单和出口订单仍保持稳定，产出减少反映出食品和饮料行业出现一些波动。不过令人安慰的是，制造商预期生产活动会好转。”CBI经济主管Rain Newton-Smith称。

本月稍早的官方数据显示，1月制造业产出为四个月来首次增加。(完)