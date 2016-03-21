《中国报摘》--中国证券报3月22日

--以券商股为代表的蓝筹阵营周一带动中国沪综指 放量突破3,000点。

--业内分析认为，新三板市场制度完善今年将迎来关键节点，分层及衍生制度落地在即，转板和退出机制加紧酝酿。因此预计继做市商制度推出、分层方案成形之后，新三板市场的第三波制度红利窗口期越来越近。