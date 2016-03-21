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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 07:51 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月22日

* 头版头条:

--以券商股为代表的蓝筹阵营周一带动中国沪综指 放量突破3,000点。

* 其他:

--业内分析认为，新三板市场制度完善今年将迎来关键节点，分层及衍生制度落地在即，转板和退出机制加紧酝酿。因此预计继做市商制度推出、分层方案成形之后，新三板市场的第三波制度红利窗口期越来越近。

--Wind数据显示，截至周一(21日)，公布一季度业绩预告的188家上市公司中，业绩预喜公司为131家。

--中金所数据显示，2015年国债期货市场成交608万手，日均成交24,935手，较2014年增长562%。当年底国债期货总持仓58,594手，较2014年底增长172%，其中五年国债期货持仓27,614手，10年期国债期货持仓30,980手。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)

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