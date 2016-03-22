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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 08:13 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月22日

**上海证券报**

--中国光伏发电正步入快速发展期。国家能源局局长努尔·白克力表示，“十三五”(2016年-2020年)时期，中国每年将新增1,500万-2,000万千瓦的光伏发电。

--据悉，2016年中金所将积极推进两年期国债期货上市，完善产品期限结构。同时继续优化合约规则，提升市场效率，加强期货市场监管。

**证券时报**

--在政策和市场暖风频吹背景下，中国核电 2016年将投资314.2亿元人民币，用于核电建设项目、核电前期及厂址开发、基建改造项目和其他配套项目。该投资额远超出公司去年前三季度的总营收。

**金融时报**

--中行 发布1月跨境人民币指数(CRI)为249点，较上月下降27点，同比上升14点。

**东方早报**

--上海市政府宣布，从今年起，下调社保参保人员养老、医疗和失业保险费率共计2.5个百分点，本次调整只涉及企业缴纳部分，个人缴费部分不做调整。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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