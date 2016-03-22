《中国报摘》--其他报纸重要消息3月22日

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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**上海证券报**
--中国光伏发电正步入快速发展期。国家能源局局长努尔·白克力表示，“十三五”(2016年-2020年)时期，中国每年将新增1,500万-2,000万千瓦的光伏发电。
--据悉，2016年中金所将积极推进两年期国债期货上市，完善产品期限结构。同时继续优化合约规则，提升市场效率，加强期货市场监管。
**证券时报**
--在政策和市场暖风频吹背景下，中国核电 2016年将投资314.2亿元人民币，用于核电建设项目、核电前期及厂址开发、基建改造项目和其他配套项目。该投资额远超出公司去年前三季度的总营收。
**金融时报**
--中行 发布1月跨境人民币指数(CRI)为249点，较上月下降27点，同比上升14点。
**东方早报**
--上海市政府宣布，从今年起，下调社保参保人员养老、医疗和失业保险费率共计2.5个百分点，本次调整只涉及企业缴纳部分，个人缴费部分不做调整。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导