《全球主要国家债券发行预告》--3月22日-3月29日

标题新闻：中俄远程宽体飞机合资企业正式挂牌成立，最终志在与波音和空客一争高下
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 3/23 美国 发售两年期浮息债券 3/23 德国 标售30年期联邦债券 3/23 日本 加强流动性标售 3/24 意大利 标售零息/BTP债券 3/24 法国 标售国库券(BTF) 3/24 日本 标售三个月期贴现国库券 3/25 日本 标售两年期公债 3/29 美国 发售两年期公债 3/29 意大利 标售国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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路透新加坡5月22日 - 油价周一走高，因有报导称，石油输出国组织(OPEC)领衔的减产协议可能不只延长至2018年，而且可能进一步深化，以紧缩市场供应并提振价格。
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