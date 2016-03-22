《全球主要国家债券发行预告》--3月22日-3月29日

国际油市：油价上涨，因预期减产协议将延期并可能进一步深化

路透新加坡5月22日 - 油价周一走高，因有报导称，石油输出国组织(OPEC)领衔的减产协议可能不只延长至2018年，而且可能进一步深化，以紧缩市场供应并提振价格。