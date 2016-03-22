重发-《全球汇市》美元走高，美联储升息前景又成焦点

(重发以调整格式) * 两名美联储官员主张上半年升息 * 美元指数继续自五个月低点反弹 * 澳元保持低迷，稍晚澳洲央行总裁发表讲话 路透悉尼3月22日 - 美元周二亚洲早盘保持坚挺，连续第二日反弹。此前两名美国联邦 储备理事会(FED/美联储)官员支持尽早升息。 美元指数 最新报95.460，进一步脱离上周五触及的五个月低点94.578。 美元兑日圆 反弹至112.00日圆上方，自上周触及的16个半月低点110.67回升。欧 元兑美元 下滑至1.1234美元，在上周四触及一个月高点1.1342后回落。 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特，“数据表明，美国经济有足够的动能支持联 储在未来某次会议上再度加息，可能最快在4月底会议上”。 旧金山联储总裁威廉姆斯称，4月或6月是“可能的升息时机。” 美联储上周维持利率不变，并将今年升息次数的预估降至两次，许多人认为这是鸽派举 措。 虽然最新的表态令美元多头受到鼓舞，但联邦基金利率期货<0#FF:>反应平平，因为在 美国芝加哥联储银行总裁埃文斯等偏鸽派的美联储官员发表讲话前，一些投资者保持观望。 投资者也非常希望听到澳洲央行总裁史蒂文斯的讲话，他将于今日稍晚在悉尼的一次会 议上发表演说。 “但我们猜测，市场参与者真正关注的将是史蒂文斯是否会借此机会对(澳元)汇价进行 口头干预，”澳洲国民银行的外汇策略师Rodrigo Catril说。 澳元近来大幅上涨，在短短几周内上涨近0.06美元，触及八个半月高点0.7681美元，之 后回落至0.7571。 澳洲央行已多次表示，澳元走软有助于支持经济增长。但在全球所有央行都希望本币下 跌的情况下，澳洲央行强烈意识到，不可能所有人全赢。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1231 1.1239 -0.07 +3.42 1.0860 美元/日圆 112.15 111.93 +0.20 -6.77 120.30 欧元/日圆 125.96 125.83 +0.10 -3.46 130.47 美元/瑞郎 0.9705 0.9697 +0.08 -3.12 1.0018 英镑/美元 1.4371 1.4366 +0.03 -2.49 1.4738 美元/加元 1.3081 1.3100 -0.15 -5.48 1.3839 美元/离岸人民币 6.4868 6.4828 +0.06 -1.24 6.5680 澳元/美元 0.7573 0.7576 -0.04 +4.10 0.7275 新西兰元/美元 0.6763 0.6760 +0.04 -0.91 0.6825 澳元/日圆 84.940 84.810 +0.15 -3.06 87.620 新西兰元/日圆 75.860 75.670 +0.25 -7.47 81.980 英镑/日圆 161.17 160.83 +0.21 -9.06 177.22 澳元/新西兰元 1.1193 1.1197 -0.04 +4.96 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张涛/徐文焰/汪红英；审校 白云/龚芳/王兴亚/许娜)