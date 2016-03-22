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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 09:27 BJT

重发-《全球汇市》美元走高，美联储升息前景又成焦点

(重发以调整格式)
    * 两名美联储官员主张上半年升息
    * 美元指数继续自五个月低点反弹
    * 澳元保持低迷，稍晚澳洲央行总裁发表讲话

    路透悉尼3月22日 - 美元周二亚洲早盘保持坚挺，连续第二日反弹。此前两名美国联邦
储备理事会(FED/美联储)官员支持尽早升息。
    
    美元指数 最新报95.460，进一步脱离上周五触及的五个月低点94.578。

    美元兑日圆 反弹至112.00日圆上方，自上周触及的16个半月低点110.67回升。欧
元兑美元 下滑至1.1234美元，在上周四触及一个月高点1.1342后回落。
    
    美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特，“数据表明，美国经济有足够的动能支持联
储在未来某次会议上再度加息，可能最快在4月底会议上”。 
    
    旧金山联储总裁威廉姆斯称，4月或6月是“可能的升息时机。”
    
    美联储上周维持利率不变，并将今年升息次数的预估降至两次，许多人认为这是鸽派举
措。

    虽然最新的表态令美元多头受到鼓舞，但联邦基金利率期货<0#FF:>反应平平，因为在
美国芝加哥联储银行总裁埃文斯等偏鸽派的美联储官员发表讲话前，一些投资者保持观望。
    
    投资者也非常希望听到澳洲央行总裁史蒂文斯的讲话，他将于今日稍晚在悉尼的一次会
议上发表演说。
    
    “但我们猜测，市场参与者真正关注的将是史蒂文斯是否会借此机会对(澳元)汇价进行
口头干预，”澳洲国民银行的外汇策略师Rodrigo Catril说。
    
    澳元近来大幅上涨，在短短几周内上涨近0.06美元，触及八个半月高点0.7681美元，之
后回落至0.7571。
    
    澳洲央行已多次表示，澳元走软有助于支持经济增长。但在全球所有央行都希望本币下
跌的情况下，澳洲央行强烈意识到，不可能所有人全赢。


                                              纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1231  1.1239  -0.07  +3.42  1.0860
    美元/日圆            112.15  111.93  +0.20  -6.77  120.30
    欧元/日圆         125.96  125.83  +0.10  -3.46  130.47
    美元/瑞郎            0.9705  0.9697  +0.08  -3.12  1.0018
    英镑/美元            1.4371  1.4366  +0.03  -2.49  1.4738
    美元/加元            1.3081  1.3100  -0.15  -5.48  1.3839
    美元/离岸人民币         6.4868  6.4828  +0.06  -1.24  6.5680
    澳元/美元            0.7573  0.7576  -0.04  +4.10  0.7275
    新西兰元/美元        0.6763  0.6760  +0.04  -0.91  0.6825
    澳元/日圆         84.940  84.810  +0.15  -3.06  87.620
    新西兰元/日圆     75.860  75.670  +0.25  -7.47  81.980
    英镑/日圆         161.17  160.83  +0.21  -9.06  177.22
    澳元/新西兰元     1.1193  1.1197  -0.04  +4.96  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张涛/徐文焰/汪红英；审校 白云/龚芳/王兴亚/许娜)

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