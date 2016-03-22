《香港报摘》--经济日报3月22日

**头版头条**

--香港楼市刮淡风，恒基地产 主席李兆基亦看淡楼市前景，指楼价已从高峰跌15%，预计未来2-3个月会再跌5%，明年底前将累跌30%。

**其他**

--新世界发展 私有化新世界中国 的议案获绝大部分小股东接纳，私有化方案尘埃落定，新中将于4月6日起停牌。

--华润置地 今年销售目标按年增12.7%至960亿元人民币，并看好深圳及上海市场，不认为深圳楼市有下调趋势。

--重庆农商行 预料今年净息差会续收窄，但幅度会较同业低，并会继续维持严控风险。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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