中国债市动态：消息淡静现券窄幅波动，配置需求支撑新债多符合预期

路透上海3月22日 - 中国银行间市场周二资金稍缓，没有更多消息刺激的现券仅窄幅波动，10年国开债收益率涨约1个基点(bp)；与偏弱的二级相比，机构一级配置需求尚可，国开行增发债招标结果多数符合预期。

华中一银行交易员称，早盘现券波动不大，“最近没有消息，二级比较弱，但一级还可以，所以(现券收益率)上也上不了太多。”

她并表示，低利率环境下，资质较好的信用债需求继续旺盛，但过剩行业等背景的信用债则少有人问津。

剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.1975%/3.1860%，上日尾盘为3.1900%/3.1800%。

国开行 稍早增发的一至七年四期债，中标收益率分别为2.2390%、2.6644%、2.9111%和3.2342%，此前预测均值为2.22%、2.66%、2.93%和3.24%。投标倍数3.35倍、3.39倍、4.13倍和3.85倍。

公开市场方面，央行上午进行了800亿元人民币七天期逆回购，利率持平于2.25%。两日来公开市场已累计净投放1,800亿元。