中国债市动态：消息淡静现券窄幅波动，配置需求支撑新债多符合预期

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
路透上海3月22日 - 中国银行间市场周二资金稍缓，没有更多消息刺激的现券仅窄幅波动，10年国开债收益率涨约1个基点(bp)；与偏弱的二级相比，机构一级配置需求尚可，国开行增发债招标结果多数符合预期。
华中一银行交易员称，早盘现券波动不大，“最近没有消息，二级比较弱，但一级还可以，所以(现券收益率)上也上不了太多。”
她并表示，低利率环境下，资质较好的信用债需求继续旺盛，但过剩行业等背景的信用债则少有人问津。
剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.1975%/3.1860%，上日尾盘为3.1900%/3.1800%。
国开行 稍早增发的一至七年四期债，中标收益率分别为2.2390%、2.6644%、2.9111%和3.2342%，此前预测均值为2.22%、2.66%、2.93%和3.24%。投标倍数3.35倍、3.39倍、4.13倍和3.85倍。
公开市场方面，央行上午进行了800亿元人民币七天期逆回购，利率持平于2.25%。两日来公开市场已累计净投放1,800亿元。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606 早盘收报100.540元，较上日结算价涨0.04%；10年期国债主力合约T1606 收报99.545元，较上日结算价亦涨0.04%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”