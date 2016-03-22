澳洲经济指标总览--3月22日

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月5日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 逆差29.37 逆差35.24 出口(较前月) +1% -5% 进口(较前月) -1% -1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 (较前月) 1月 +0.3% 持平 就业市场(经季节调整) 4月14日 就业人口(较前月变动,万人) 2月 +0.03 -0.74 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.59 -4.03 失业率 5.8% 6.0% 就业参与率 64.9% 65.1% 消费者物价指数(CPI) 4月27日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.7% +1.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.3% (较上年同期) +2.1% +2.1% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +2.1% 国际贸易价格指数 4月28日 进口物价(较前季) 第四季 -0.3% +1.4% 出口物价(较前季) -5.4% 持平 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 5月31日 经常帐收支 第四季 赤字211 赤字188 商品与服务贸易收支 逆差99.29 逆差73.37 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月1日 (较前季) 第四季 +0.6% +1.1% (较上年同期) +3.0% +2.7% (完)
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导