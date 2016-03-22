《香港报摘》--信报3月22日

**头版头条**

--中国证券金融公司上周五大减转融资（贷款予证券商）7-182天期的五项利率逾30%，被视为官方鼓励“加杠杆”入市的讯号，中资及外资券商齐齐唱好。

**其他**

--标准普尔的首席经济学家希尔德（Paul Sheard）表示，中国经济确有下行风险，但发展潜力和过往推动经济的纪录都十分亮眼，只要适当管理宏观经济政策，以及做好机构建设，相信没有经济硬着陆的即时风险。

--魏桥纺织 主席兼执行董事张红霞表示，再调高牛仔布比例也未必能保持高毛利，公司会开发其他产品强攻中高端市场。

--天能动力 董事会主席张天任表示，公司目标在2020年将锂电池的营业额提升至100亿元人民币，并将其占总营业收入的比例由去年的3%增至20%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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