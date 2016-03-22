《香港报摘》--信报3月22日

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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**头版头条**
--中国证券金融公司上周五大减转融资（贷款予证券商）7-182天期的五项利率逾30%，被视为官方鼓励“加杠杆”入市的讯号，中资及外资券商齐齐唱好。
**其他**
--标准普尔的首席经济学家希尔德（Paul Sheard）表示，中国经济确有下行风险，但发展潜力和过往推动经济的纪录都十分亮眼，只要适当管理宏观经济政策，以及做好机构建设，相信没有经济硬着陆的即时风险。
--魏桥纺织 主席兼执行董事张红霞表示，再调高牛仔布比例也未必能保持高毛利，公司会开发其他产品强攻中高端市场。
--天能动力 董事会主席张天任表示，公司目标在2020年将锂电池的营业额提升至100亿元人民币，并将其占总营业收入的比例由去年的3%增至20%。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导