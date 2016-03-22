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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 08:34 BJT

《中国重要政经日程》--3月22日-7月9日

=============================今日重要政经日程==========================

3月22日（周二）

--博鳌亚洲论坛2016年年会，至25日。国务院总理李克强将于24日出席论坛2016年年会并发表主旨演讲。

=============================近期重要政经日程==========================

3月23日（周三）

--澜沧江—湄公河合作首次领导人会议在海南三亚举行。应国务院总理李克强邀请，柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南五国领导人将出席会议。六国将就推进澜湄合作机制建设、加强次区域国家全方位合作、促进地区一体化进程等深入交换意见。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李贺; 审校 沈燕)

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