金砖国家：3月21日股汇市收盘纵览

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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路透3月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月21日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高，报829.06点。
中国股市：沪综指收升2.2%至逾两个月新高，券商股板块领涨大盘
中国汇市：人民币随中间价收贬逾百点，汇价高位恐难长期持续
香港股市：微幅收高，受益于中国内地股市持续上涨
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报51,171.546点，上涨0.7%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 走弱，此前巴西央行三年来首次出手阻升本币。雷亚尔兑美元一度挫跌1.8%，但之后跌幅缩减，终场收报3.6083/03，上日收报3.5802/17。
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南非股汇市：因假期而休市
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印度股市：上涨至近11周高位，因市场益发看好央行下个月最多可能降息50个基点。BSE指数 收报25,285.37点，上涨1.33%；NSE指数 收报7,704.25点，上涨1.31%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.525/66.535，上日收报66.5/66.51。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报883.6点，下跌0.17%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报472.56点，下跌0.1%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报67.822，升值0.83%；卢布兑欧元 报76.251,升值1.22%。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导