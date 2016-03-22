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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 08:49 BJT

金砖国家：3月21日股汇市收盘纵览

路透3月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月21日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高，报829.06点。

中国股市：沪综指收升2.2%至逾两个月新高，券商股板块领涨大盘

中国汇市：人民币随中间价收贬逾百点，汇价高位恐难长期持续

香港股市：微幅收高，受益于中国内地股市持续上涨

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报51,171.546点，上涨0.7%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 走弱，此前巴西央行三年来首次出手阻升本币。雷亚尔兑美元一度挫跌1.8%，但之后跌幅缩减，终场收报3.6083/03，上日收报3.5802/17。

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南非股汇市：因假期而休市

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印度股市：上涨至近11周高位，因市场益发看好央行下个月最多可能降息50个基点。BSE指数 收报25,285.37点，上涨1.33%；NSE指数 收报7,704.25点，上涨1.31%。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.525/66.535，上日收报66.5/66.51。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报883.6点，下跌0.17%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报472.56点，下跌0.1%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报67.822，升值0.83%；卢布兑欧元 报76.251,升值1.22%。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)

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