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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 08:32 BJT

重发-《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月22日

(重发以删去标题赘字)
    3月22日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7534港元
HKD=)
    
    美股道琼工业指数 周一收高21.57点，或0.12%，报17,623.87点。因投资者寻找可推高股市的新的
诱因，反映出在股市连涨五周后，投资者对全面伸展的股价感到担忧。 
    
 公司名称                ADR代码        收盘价     涨跌幅    成交量     ADR折合每股普通  较港股
                                                                        股               溢价
                                      （美元）    （%）                 (港元)           (%)
 中海油                               116.580     -0.95     17975       9.039            0.77
 中国铝业                             8.660       -1.81     4173        2.686            0.22
 中国移动                             54.580      -0.78     174453      84.636           0.28
 中国人寿                             12.570      0.96      294131      19.492           1.10
 中石油                               69.190      -1.10     25855       5.365            1.03
 中石化                               62.740      -1.17     26898       4.864            0.71
 汇丰控股                             32.550      -0.25     2221398     50.475           0.35
 中电信                               50.670      -0.96     17568       3.929            0.73
 中国联通                             12.750      -1.85     48118       9.886            -0.55
 兖州煤业                             5.230       -0.57     1961        4.055            1.38
 华能国际                             36.410      -1.09     5770        7.058            0.68
 南方航空                             31.770      1.47      4388        4.927            0.75
 东方航空                             27.340      4.03      10119       4.240            -0.01
 中芯国际                             4.480       1.82      7500        0.695            0.68
    （完）

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