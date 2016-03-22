重发-《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月22日

(重发以删去标题赘字) 3月22日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7534港元 HKD=) 美股道琼工业指数 周一收高21.57点，或0.12%，报17,623.87点。因投资者寻找可推高股市的新的 诱因，反映出在股市连涨五周后，投资者对全面伸展的股价感到担忧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通 较港股 股 溢价 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 116.580 -0.95 17975 9.039 0.77 中国铝业 8.660 -1.81 4173 2.686 0.22 中国移动 54.580 -0.78 174453 84.636 0.28 中国人寿 12.570 0.96 294131 19.492 1.10 中石油 69.190 -1.10 25855 5.365 1.03 中石化 62.740 -1.17 26898 4.864 0.71 汇丰控股 32.550 -0.25 2221398 50.475 0.35 中电信 50.670 -0.96 17568 3.929 0.73 中国联通 12.750 -1.85 48118 9.886 -0.55 兖州煤业 5.230 -0.57 1961 4.055 1.38 华能国际 36.410 -1.09 5770 7.058 0.68 南方航空 31.770 1.47 4388 4.927 0.75 东方航空 27.340 4.03 10119 4.240 -0.01 中芯国际 4.480 1.82 7500 0.695 0.68 （完）