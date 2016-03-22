《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月22日

*工商时报：

--去年大环境不佳，但银行获利动能续强。根据中央银行公布2015年银行营运绩效，40家商业银行、工业银行、输出入银行、农业金库等，全年累计税前盈余仍达3,206亿台币，仅较2014年的3,207亿小幅衰退1亿元。

--金管会昨日宣布，国泰世纪产险及台湾产险因为被查到2013年间承保巨大保额商业火险，未符合相关规定，各被开罚120万台币，且停售涉案保单。

*经济日报：

--工业总会理事长许胜雄昨日率12名理监事拜会总统当选人蔡英文。蔡英文表示，政治氛围对产业、经济有影响，未来会确保政治氛围及对外关系的稳定。

--数位金融浪潮来袭，银行掀起分行转型革命，两大民营银行龙头台北富邦银及国泰世华银，已向金管会提出开放新型态分行的建议案，透过设立一般分行及简易型分行间的〞微型分行〞，或提升简易型分行功能，开放办理财富管理业务。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。