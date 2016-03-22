《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月22日

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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*工商时报：
--去年大环境不佳，但银行获利动能续强。根据中央银行公布2015年银行营运绩效，40家商业银行、工业银行、输出入银行、农业金库等，全年累计税前盈余仍达3,206亿台币，仅较2014年的3,207亿小幅衰退1亿元。
--金管会昨日宣布，国泰世纪产险及台湾产险因为被查到2013年间承保巨大保额商业火险，未符合相关规定，各被开罚120万台币，且停售涉案保单。
*经济日报：
--工业总会理事长许胜雄昨日率12名理监事拜会总统当选人蔡英文。蔡英文表示，政治氛围对产业、经济有影响，未来会确保政治氛围及对外关系的稳定。
--数位金融浪潮来袭，银行掀起分行转型革命，两大民营银行龙头台北富邦银及国泰世华银，已向金管会提出开放新型态分行的建议案，透过设立一般分行及简易型分行间的〞微型分行〞，或提升简易型分行功能，开放办理财富管理业务。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导