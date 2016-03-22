长江期货：中国期指增仓上行，多头格局强势

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
以下内容节选自3月22日的《期货日报》：
周一，沪深300股指期货增仓上行，持仓量较前一交易日增加3158手至46306手。现货市场方面，沪深300指数成交额2568亿元，同步放大，显示期现双双延续强势格局。在整体强势延续中，笔者认为随着价格的攀升，投资者仍应保持冷静与谨慎。
随着期货市场分歧开始扩大，笔者认为市场随后的反弹可能并非一帆风顺，随着价格的上涨，存量资金回吐的需求可能逐步加大。近期光大期货席位对次日市场节奏把握较好，最近连续7个交易日净持仓量变动6次踏准次日日内涨跌节奏。周一该席位在IF1604上增持卖单263手超过增持买单32手，净空持仓量升至1350手为本月以来最高，显示其对周二市场持谨慎态度。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导