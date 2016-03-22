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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 08:39 BJT

长江期货：中国期指增仓上行，多头格局强势

以下内容节选自3月22日的《期货日报》：

周一，沪深300股指期货增仓上行，持仓量较前一交易日增加3158手至46306手。现货市场方面，沪深300指数成交额2568亿元，同步放大，显示期现双双延续强势格局。在整体强势延续中，笔者认为随着价格的攀升，投资者仍应保持冷静与谨慎。

　　随着期货市场分歧开始扩大，笔者认为市场随后的反弹可能并非一帆风顺，随着价格的上涨，存量资金回吐的需求可能逐步加大。近期光大期货席位对次日市场节奏把握较好，最近连续7个交易日净持仓量变动6次踏准次日日内涨跌节奏。周一该席位在IF1604上增持卖单263手超过增持买单32手，净空持仓量升至1350手为本月以来最高，显示其对周二市场持谨慎态度。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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