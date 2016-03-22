《全球重要经济事件一览表》--3月22日-3月29日

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3月22日(二)

华盛顿--美国财政部长杰克卢在美国众议院金融服务委员会就国际金融体系状态做证词陈述(1400)。

美国剑桥--英国审慎监管局(PRA)国际银行业监管部门代理主管Sarah Breeden在一次有关国际金融的活动上讲话(2200)。

中国博鳌--博鳌亚洲论坛2016年年会(至3月25日)。

纽约--美国费城联邦储备银行总裁哈克就“增长以及经济政策的作用”发表讲话(2300)。

布赖顿--英国央行货币政策委员会委员Kristin Forbesat发表讲话(1330)。

伦敦--英国债务管理局(DMO)公布与英债交易员和投资的季度会议记录(0800)。

伦敦--英国下议院财政委员会围绕2016年预算质询英国预算责任办公室(OBR)主管Robert Chote。(1000)

悉尼--澳洲证券和投资委员会(ASIC)2016年年度论坛，澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)讲话(0045)，澳洲央行总裁史蒂文斯讲话(0535)。

布鲁塞尔--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在单一监管机制(SSM)年度报告听证会上发言(0800)。

法兰克福--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)发表讲话(1300)。

渥太华--加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)提交他任职后的首份预算(2000)。

斯德哥尔摩--瑞典央行发布“货币政策2015年”报告。

3月23日(三)

费城--美国费城联邦储备银行总裁哈克在一个活动上致欢迎辞(2130)。

渥太华--加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)在一个早餐会上发表公布预算后的首个演讲(1100)。

伦敦--英国央行金融政策委员会会议。

瓦杜兹--德国央行总裁魏德曼在一个金融论坛发表讲话。

法兰克福--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)和副主席劳滕施莱格就单一监管机制(SSM)年度报告召开记者会(0800)。

神户--日本央行审议委员布野幸利对商界领袖发表演说(0130)。

首尔--韩国央行货币政策委员会成员参加媒体午餐会(0300)。

曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议(0730)。

马尼拉--菲律宾央行宣布利率决定(0800)。

3月24日(四)

博鳌--中国国务院总理李克强出席博鳌亚洲论坛2016年年会并发表主旨演讲。

伦敦--英国下议院财政委员会就欧盟成员国的经济成本问题质询财政大臣奥斯本(1100)。

纽约--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话(1215)。

法兰克福--欧洲央行公布经济月报(0900)。

台北--台湾央行召开货币政策会议(0900)。

新加坡--新加坡财政部长王瑞杰公布2016年预算声明。

首尔--韩国央行总裁李柱烈主持与地方银行首脑的例行会议，讨论当前经济形势(2230)。

3月25日(五)

暂无重要经济事件。

3月28日(一)

暂无重要经济事件。

3月29日(二)

纽约--美联储主席叶伦在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)发表讲话(1530)。

新加坡--旧金山联储总裁威廉姆斯在新加坡国立大学主办的活动上就“动荡环境下主导美国经济”发表讲话(0915)。

伦敦--英国央行金融政策委员会(FPC)发布声明(0830)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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