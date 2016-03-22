瑞达期货：沪镍重新转弱，沪金延续调整

马来西亚期市：棕榈油期货收涨，因出口需求强劲
马来西亚指标8月棕榈油期货收涨1%，报每吨2,662马币(618.64美元)；盘中稍早涨至2,681马币，为5月15日以来最高。
以下内容节选自3月22日的《期货日报》：
最近沪镍1605合约维持振荡偏弱调整，周一价格跌破布林通道中轨支撑，意味着行情重新转弱。威廉指标下探至极空区域，说明短期空头力量强盛，调整将延续。操作上，背靠7万元/吨逢高抛空为宜。
沪金1606合约跌破20日均线，成交量逐渐萎缩，持仓量也持续小幅下降，前期多头有获利了结倾向。强弱指标RSI出现顶背离迹象，指标逐渐向下移，空头打压力量逐渐增强，调整压力渐大。操作上，在261元/克附近短线抛空，以264元/克为止损，短期目标252元/克。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
马来西亚指标8月棕榈油期货收涨1%，报每吨2,662马币(618.64美元)；盘中稍早涨至2,681马币，为5月15日以来最高。
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
路透伦敦5月22日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)在周一的讲话中称，伊拉克已根据石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国去年底达成的减产协议完成了本国的减产份额，但仍准备满足未来的石油需求增长。