版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 08:43 BJT

瑞达期货：沪镍重新转弱，沪金延续调整

以下内容节选自3月22日的《期货日报》：

最近沪镍1605合约维持振荡偏弱调整，周一价格跌破布林通道中轨支撑，意味着行情重新转弱。威廉指标下探至极空区域，说明短期空头力量强盛，调整将延续。操作上，背靠7万元/吨逢高抛空为宜。

　　沪金1606合约跌破20日均线，成交量逐渐萎缩，持仓量也持续小幅下降，前期多头有获利了结倾向。强弱指标RSI出现顶背离迹象，指标逐渐向下移，空头打压力量逐渐增强，调整压力渐大。操作上，在261元/克附近短线抛空，以264元/克为止损，短期目标252元/克。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐