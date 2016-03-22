德盛期货：大连铁矿石期货高位风险逐渐显现

目前铁矿石市场的强劲上涨行情得益于流动性充足，这在盘面上表现为成交量节节攀升。但从供需层面来看，一方面，宏观经济环境并未出现明显向好的变化，房地产下行周期尚未结束，不太可能再度对粗钢消费产生较大的拉动作用，铁矿石需求无法得到有力的保证；另一方面，海外铁矿石厂商产能过剩和超低成本仍将长期存在，不利于铁矿石价格的进一步上涨。