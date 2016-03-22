国际油市：油价上涨，美国原油库存下降且大宗商品全线上扬

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
5月布兰特原油期货 涨0.08美元至每桶41.62美元。
该合约周一涨0.8%至每桶41.54美元。布兰特原油已较1月创下的12年低点上涨逾50%。
“当前的风险偏好环境依然有助于大宗商品价格在过去六周强劲反弹后进行整理，”澳新银行在今早发布的一份报告中说。
“但大宗商品、原油和基本金属要想进一步反弹，需要基本面进一步好转。”
交易员周一援引市场资讯公司Genscape的数据称，截至3月18日的一周，美国库欣原油库存减少570,574桶至6,905万桶。
石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周一称，因为伊朗寻求增加出口，可以在晚些时候再加入其它产油国的冻产支撑油价计划。
OPEC成员国和非成员产油国将于4月17日在卡塔尔开会讨论冻产计划.
伊朗急切希望增加原油出口，并称在其市场份额恢复之前，不应该受到冻产协议的制约。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/汪红英；审校 张涛/杜明霞)
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导