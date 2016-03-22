国际油市：油价上涨，美国原油库存下降且大宗商品全线上扬

5月布兰特原油期货 涨0.08美元至每桶41.62美元。

该合约周一涨0.8%至每桶41.54美元。布兰特原油已较1月创下的12年低点上涨逾50%。

“当前的风险偏好环境依然有助于大宗商品价格在过去六周强劲反弹后进行整理，”澳新银行在今早发布的一份报告中说。

“但大宗商品、原油和基本金属要想进一步反弹，需要基本面进一步好转。”

交易员周一援引市场资讯公司Genscape的数据称，截至3月18日的一周，美国库欣原油库存减少570,574桶至6,905万桶。

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周一称，因为伊朗寻求增加出口，可以在晚些时候再加入其它产油国的冻产支撑油价计划。

OPEC成员国和非成员产油国将于4月17日在卡塔尔开会讨论冻产计划.

伊朗急切希望增加原油出口，并称在其市场份额恢复之前，不应该受到冻产协议的制约。(完)

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