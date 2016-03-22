金鹏期货：大连玉米期货底部探明反弹可期

玉米期货在二次探底后，在朦胧政策利多刺激下强劲反抽，上周五一度触及涨停板。展望后市，临储力度加大压缩市场流通粮源，而下游消费预期日益转好，玉米期货价格底部基本探明，反弹可期。

由政府下调收储价、玉米连年丰产导致的下跌趋势将在政府玉米收储量扩大、玉米将有序平稳出库、玉米市场调控力度加大等多重因素的作用下终结。但政府持续抛储玉米也给市场提供了最稳定的、可预期的货源，市场追涨意愿同样不强。后期玉米期货有望振荡反弹。(完)