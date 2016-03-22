金鹏期货：大连玉米期货底部探明反弹可期

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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以下内容节选自3月22日的《期货日报》：
玉米期货在二次探底后，在朦胧政策利多刺激下强劲反抽，上周五一度触及涨停板。展望后市，临储力度加大压缩市场流通粮源，而下游消费预期日益转好，玉米期货价格底部基本探明，反弹可期。
由政府下调收储价、玉米连年丰产导致的下跌趋势将在政府玉米收储量扩大、玉米将有序平稳出库、玉米市场调控力度加大等多重因素的作用下终结。但政府持续抛储玉米也给市场提供了最稳定的、可预期的货源，市场追涨意愿同样不强。后期玉米期货有望振荡反弹。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导