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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 08:47 BJT

创元期货：大连棕榈油期货开启中级多头行情

以下内容节选自3月22日的《期货日报》：

对棕榈油1609合约周线图进行长期浪型结构分析，可以得到以下两种大概率结论：第一，从A点到B点为下跌1浪，B点到C点是反弹2浪，C点到D点是下跌3浪，D点到E点是反弹4浪，E点到最低F点是下跌5浪。3月初，棕榈油成功站上5000元/吨，技术上也突破了双重下跌趋势，可以确认未来将至少完成三浪结构的多头修复。第二，如果C点到最低F点是延长3浪的话，那么自F点以来的上涨仅仅是反弹4浪，后市还将有更大的跌幅来完成5浪。综合产业结构和技术分析，我们认为，第二种概率偏低，目前棕榈油正在中级多头行情中。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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