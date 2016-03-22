宝城期货：沪胶新一轮上涨趋势尚未形成气候

受益于上周美联储释放鸽派信号的利多刺激，原本陷入回调的沪胶期货重振雄风，期价再度上扬。尽管昨日沪胶主力1609合约一度振荡攀升至12000元/吨上方，但受国内轮胎出口受阻以及期市偏高库存的影响，投资者继续做多的信心受挫，获利了结意愿升温，沪胶期价涨幅收敛。面对利空隐患的掣肘，沪胶反弹之路面临曲折和荆棘，预计未来维持“超低空飞行”的可能性较大。

整体来看，虽说全球主要央行维持偏宽松的货币政策给期市商品营造了充裕的流动性环境，但在共性因素下，个性因素却制约了沪胶的涨幅，从而导致其涨幅明显弱于其他品种。面对期货市场高库存、旱情因素存疑、轮胎出口受阻等诸多问题的困扰，沪胶新一轮上涨趋势尚未形成气候，未来料维持区间箱体振荡模式。(完)