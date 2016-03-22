宝城期货：沪胶新一轮上涨趋势尚未形成气候

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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以下内容节选自3月22日的《期货日报》：
受益于上周美联储释放鸽派信号的利多刺激，原本陷入回调的沪胶期货重振雄风，期价再度上扬。尽管昨日沪胶主力1609合约一度振荡攀升至12000元/吨上方，但受国内轮胎出口受阻以及期市偏高库存的影响，投资者继续做多的信心受挫，获利了结意愿升温，沪胶期价涨幅收敛。面对利空隐患的掣肘，沪胶反弹之路面临曲折和荆棘，预计未来维持“超低空飞行”的可能性较大。
整体来看，虽说全球主要央行维持偏宽松的货币政策给期市商品营造了充裕的流动性环境，但在共性因素下，个性因素却制约了沪胶的涨幅，从而导致其涨幅明显弱于其他品种。面对期货市场高库存、旱情因素存疑、轮胎出口受阻等诸多问题的困扰，沪胶新一轮上涨趋势尚未形成气候，未来料维持区间箱体振荡模式。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导