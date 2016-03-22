《香港报摘》--其他报纸重要消息3月22日

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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**明报**
--卓悦 去年度扣除非现金的一次性盈利，实际仅赚3,327万港元，手头现金减少近半至1亿港元，派息更按年劲跌95%至每股0.02港元。
--去年6月获恒大地产 及腾讯 入股的恒腾网络 表示，将于年内通过其恒腾密蜜App向用户直销金融产品，并将社区互联网金融打造成为公司未来其中一个主要盈利来源。
**星岛日报**
--绿地香港 去年未能达到原定180亿元人民币的销售目标，但公司主席兼首席执行官陈军期望，今年销售目标不低于200亿元。
--中石化炼化工程 总经理闫少春表示，今年新签合同额目标为460亿元人民币，其中国内合同270亿元，海外合同30亿美元。
**苹果日报**
--新地 旗下观塘apm商场将首度引入快闪店（Pop-up Store），租户短租半年以内，毋须交固定月租，只要提交营业额分成，以不断转换店舖吸引人流。
--本地OTT网络电视烽烟四起，中国3D数码 联席主席萧定一表示，汇友资本 上周注入HMV兼成大股东后，双方将共同发展“HMV online”应用程式（App），用户可在手机欣赏音乐、剧集及电影，最快明年播出。
**东方日报**
--按揭市场竞争白热化，消息指出，滙丰、中银香港 及永隆银行等均将按息下降至最低香港银行同业拆息（HIBOR）加1.6厘。
--滙丰银行客户4月起将陆续收到信件，要求到分行出示身份及住址证明更新个人资料，以进一步防范金融罪案。
**文汇报**
--香港私宅租金由去年底至今实现五连跌，中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，根据该行新签租约统计，今年2月全港100个大型私人住宅屋苑的实用面积平均尺租录得30.4港元，较1月的31.3港元下跌2.9%。（完）
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导