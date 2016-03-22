《台湾重要政经日程》--3月22日-10月10日

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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=====================今日重要政经消息==============================
3/22(二)
--09:00 行政院长张善政赴立法院院会施政备询
--14:00 国泰金控 召开投资人说明会。
--14:30 安联投信举行记者会。
--16:30 金管会例行记者会。
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3/23(三)
--10:30 元大宝华综合经济研究院经济展望说明会。
--14:00 财政部公布第二季公债发行计划。
--16:00 经济部公布2月工业生产指数，上月年减5.65%。
3/24(四)
--12:30 台湾央行标售财105-5期国库券，数额200亿台币，期限91天期，3/25(五)发行。
--16:20 央行公布2月M2年增率，上月年增5.63%。
--17:00 央行召开第一季全体理监事会议，上季重贴现率为1.625%。
3/25(五)：
--12:30 台湾央行标售105/5公债，金额300亿台币，天期是五年期，3/30(三)发行。
4/4(一)-4/5(二)
--儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。
4/6(三)
--16:20 台湾央行公布3月底外汇存底，上月底为止为4,288.16亿美元。
4/7(四)
--08:30 主计总处公布3月通膨率，上月为年增2.40%。
4/11(一)
--16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口年衰退11.8%。
*4/20(三)
--16:00 经济部公布3月外销订单年变动率，上月年减7.4%。
*4/22(五)
--08:30 主计总处公布3月季调后失业率，2月为3.94%。
6/4(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
6/9(四)-6/10(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导