港报社评：国民温饱胜革命情怀--星岛日报3月22日

古巴八十八年来首次迎来在任美国总统访问，民间反应比官方热烈，反映民众希望两国关系破冰后，有助推动国家经济和开放改革。 自从一九五九年菲德尔卡斯特罗带领革命军推倒亲美的巴蒂斯塔政府，建设古巴为社会主义国家以来，美古交恶，美国政治外交和经济都采取封锁古巴的政策，到近年才破冰，去年始在对方首都重开大使馆。 卡斯特罗因年迈生病，八年前把统治重任交由在革命年代已一起出生入死的弟弟劳尔接手，开始尝试有限度的经济改革。美国总统奥巴马今次飞抵古巴首都哈瓦那，劳尔没有像上月迎接教宗方济各般亲自到机场迎接，遭有意角逐总统的富商特朗普大做文章，指古巴待慢。

不过，古巴总统没有到机场迎接外国政要的传统。中国国家主席习近平两年前访问古巴，获劳尔全程陪同，不过，接机的是国务委员会第一副主席迪亚斯卡内尔。今次古巴派出外长接机，以官员规格来说，低于中国，反映出古巴对中美的亲疏。 在苏联解体后，中国已经成为古巴的重要政经支持者，习近平两年前与拉美和加勒比各国领导人会晤后，宣布成立「中国——拉美和加勒比国家共同体论坛」。奥巴马执政初年则因美国孤立古巴而在出席美洲峰会时受到拉美国家冷待。面对中国在拉美这个「美国后院」影响力不断增加，共产主义又不再是美国国家安全的主要威胁，而美国对古巴实施多年的制裁亦推不倒卡斯特罗政府，是时候修补关系。 至于古巴，卡斯特罗推动的社会主义计画经济模式，缩窄了贫富差距，普及了教育和医疗保障，却乏力推动经济增长，再加上美国制裁，人民停留在靠食品配给、以及逃往美国的亲友汇款接济的苦日子。苏联解体后，古巴丧失了经济援助大靠山，人均国民生产总值持续低于拉美和加勒比区水平，落差愈来愈大。根据世界银行数据，到二○一三年时，区内人均生产总值达一万美元，古巴却只得七千美元。

古巴的高程度社会主义经济成绩，不但有拉美资本主义邻国作比较，还有中国开放改革作比较，而在和平时代出生成长的一代，没有「打江山」一代的革命情怀，追求的是较美好的生活，如果经济持续不振，会成为政治不稳定的因素。古巴近年已经开放多个经济领域予个体户经营，成为推动经济增长的重要动力，而与美国建立贸易关系更是重中之重。 当年以强大政治魅力和权威统领古巴的卡斯特罗，对美古关系解冻，疑虑重重，声明不信任美国政策，今次也不会与奥巴马见面。美古由破冰到互信仍然有一大段路走，尤其是美国解除制裁的权力掌握在国会而非总统手里。菲德尔担心革命成果不保，但以开放改革来改善国民生计是大势所趋，古巴民众不会愿意走上北韩之路。

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