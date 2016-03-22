港报社评：泛政治化毁坏香港成功之道--文汇报3月22日

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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行政长官梁振英昨日表示，在落实「十三五」规划关于香港政策措施的过程中，香港内部可能出现情绪上的抵触和政治上的干预，政府工作需要各界包括立法会议员配合和支持。经济归经济，政治归政治，尊重经济客观规律、不干预自由市场运作，是香港非常重要的成功之道。按「国家所需、香港所长」的方向，配合「十三五」规划，是商界和香港的出路和希望所在，符合合作共荣的世界发展潮流。以泛政治化的目光看待两地经贸融合，以各种手段破坏两地合作，以政治运动干预自由市场，这是对香港成功之道的极大伤害，将令香港不断错失宝贵机遇，蹉跎岁月。
香港由一个小渔港发展成为举世闻名的国际金融中心、商业中心，成功的核心要素之一，是香港长期奉行自由市场经济，甚至被著名经济学家佛利民视为自由经济的典范。一直以来，香港政治活动限于社会管治、法治完善的层面，政府官员、政界人物都相信和坚持不干预自由市场的原则，社会各界共同维护香港自由、开放、法治、公平的良好营商环境，本地的企业和来自世界各地的投资者在此只要守法经营，凭本事竞争，都能找到大展身手的空间。专注发展，远离政争，是成就香港经济奇蹟的重要经验。
回归之后，香港与内地经济合作更加紧密，特区政府和工商界努力融入国家发展大棋局，为香港发展争取更广空间和更多机会。「十三五」规划首次提到「提升港澳在国家经济发展和对外开放中的地位和功能」，指出香港提升竞争力的新方向、新领域，给香港持续发展带来新机遇，注入新动力。本港商界洞悉先机，积极谋划，努力在「十三五」规划中找到新定位，把企业做大做强；香港发挥好「一国两制」的双重优势，发挥好「超级联系人」的作用，就能推动产业多元化发展，加快产业转型升级，保持长期繁荣稳定，让港人分享到更多发展的红利。
回想30多年前，国家实施改革开放，港商港企敢为天下先，抢饮「头啖汤」，香港亦凭借得天独厚的优势，成为国家与世界接轨的桥梁和窗口，成为改革开放的最大受惠者。如今，「十三五」规划下，国家进一步深化改革开放，稳步落实「一带一路」战略，世界各国的企业、政府都主动加强与中国的经贸合作，寻找中国机遇，香港岂能不善用「近水楼台先得月」的优势，获得新的发展动力？
可惜，泛政治化的威胁正在扩大。本港有政党政客逆流而行，抹黑香港与内地的经济融合，大扣「香港被规划」的污名，肆无忌惮地以「港独」思维看待与内地的经济合作，声言「抵制内地殖民」。这种种作为，严重损害两地和谐合作，严重阻碍香港发展。这些政党政客和社运搞手，口中高喊「爱护香港」、「保卫香港」，但做的事情，却是以泛政治化干预自由经济，以泛政治化伤害香港成功之道。
今年两会期间，全国人大常委会委员长张德江语重心长地指出，香港不是靠搞街头政治出名，香港的地位是由经济地位决定的，全世界看中香港的是经济、自由港、背靠祖国这个特殊的地理位置，以及经济环境和法治环境。配合国家所需，发展香港所长，正是香港克服困难、迎接挑战、再创辉煌的不二途径。香港绝不能容忍泛政治化拖发展后腿，毁了香港的成功之道。
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导