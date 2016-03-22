港报社评：天水围泥头山，事态发展荒诞--明报3月22日

天水围嘉湖山庄附近出现超级泥头山事件，事态发展至市民不满泥头山破坏环境、威胁性命安全，起而行动，但有多人涉嫌盗窃等罪名被捕。最新情况反映这类泥头山事态荒谬一面，即使政府表示跨部门正严肃处理此事，呼吁「大家放心」，市民固然留意政府怎样处理天水围这处泥头山，不过，同样问题并非天水围独有，新界其他地区的泥头山多的是，市民关注政府会否从政策层面着手，包括修改法例和借助科技监察倾倒泥头，以彻底解决泥头垃圾山的问题。

天水围这处泥头山，由于涉及范围愈来愈大，堆积愈来愈高，近期经居民投诉和传媒报道后，在社会上引起广泛关注。当局檩于舆情，由屋宇署出面，以危险斜坡为由，向泥头山坐落的农地业主发出修葺令，要求在本月15日之前展开喷浆加固工程。本来，就泥头山压顶，当局只要求喷浆加固，许多人都不以为然，因为这是变相认可并接受泥头山，将之常态化，而且喷浆加固是否就可以确保安全，备受质疑；只是当局这个低度要求，业主也不遵令执行，限期已过，泥头山未见加固动静，反而堆积活动未见止息。

到昨日，历经关注团体到场挖泥示威，闹出「冲击泥头山被捕、堆填泥头山有理」的荒诞情景之后，政府昨日傍晚公布涉及土地有关人士已经通知屋宇署，表示会在今日开展紧急喷浆工程。另外，政府指出涉事土地旁的堆填工程未获规划许可，属于违例发展，规划监督昨日依例要求有关业主在7天限期内，中止违例填土工程。此事看来有进展，不过，解读这两点应对，其实从侧面说明政府对于这类堆填泥头山，基本上束手无策。

首先，按政府的公布，有关人等只要今日开展喷浆加固工程，同时在7日内停止继续堆填，则已经形成的泥头山就会成为既定事实，政府再也无法触动它。这样的处理，可视为开了一个坏先例。因为有关人等只要做了这两点，泥头山就永续存在，而且相关人等毋须承担其他法律责任，这样的结果，释出的信息不啻政府给同类泥头山开绿灯，若日后更多人争相仿效，新界私办倾倒泥头、然后形成泥头山的情况，将如雨后春笋，届时更难以规管。看来，泥头山给新界的自然景观带来灾难，更多人暴露在危及性命安全威胁的情况，日后极有可能出现。

长期以来，政府对在新界非法倾倒泥头不作为，正如其他议题一样，最终迫使市民采取行动自救。前日有关注团体成员到天水围泥头山，原本计划采集数十袋麻包袋泥土，然后运到金钟政府总部，把麻包泥土堆积起来，让特首梁振英和官员亲身体验泥头山是怎么一回事，云云。不过，团体成员与早已在场的警员争执对峙之后，警方以「盗窃」等罪名拘捕了8人，带返警署，包括到场支持的一名立法会议员，他们其后都在拒绝保释下获准离去。

关注团体成员的行动是否构成盗窃，在法律上存在争议。事实上，即使当局坚持落案起诉，则如何证明被捕人等有不诚实意图，要把泥头「据为己有」？法庭会否相信有人会盗窃事件中的泥头、然后据为己有？按一般情理，当局较难将被捕者入罪，然则当时的拘捕行动，就有点「攞嚟搞」了，警方固然被认为故意针对示威者，客观上让人厌恶的泥头山则好像受到警方和当局「保护」。当局此举，观感上把政府与警方置于不利位置，极不值得。当局不宜继续对被捕者穷追猛打，以免处境更被动。

天水围嘉湖泥头山和新界其他地区的泥头山，实际是旧契农地土地用途没有限制所致。要从地契着手处理这个问题，难度甚大，因为契约是政府与业主之间的事，政府不可能单方面修改契约；若未获业主同意，强而行之，政府会被指摘强夺民产，届时或许事态会闹得更大。即使如此，不等于对泥头山破坏环境、威胁性命安全放之任之，政府应该增加人手，加强巡查，同时修订《城市规划条例》和《废物弃置条例》，从严规管这种只顾私利、不顾公益的私营堆填行为。另外，政府亦应研究利用科技，例如以GPS（全球卫星定位系统）监测运载废料车辆违例倾倒泥头垃圾，这在其他国家证明有效，引入之后，不仅可以对新界地区、对全港日益严重的违法倾倒泥头垃圾行为，也可以更有效规管。

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