《汇市简讯》投资者获利了结带动澳元/美元下跌

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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0050GMT
* 澳元/美元重回盘中低点附近，最新报0.7570美元
* 由于市场参与者获利了结，该货币对未能站上0.76
* 周末的复活节假日前抑制交投活动，并引发头寸调整
* 一些人关注澳洲央行总裁史蒂文斯今日将发表的讲话，但这仅仅是因为没有其他值得关注的事件
* 澳元/美元近来的上涨当然与美元指数和大宗商品走势一致
* 若跌破0.7565，则一些立场不坚定的多头可能会出脱 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 戴素萍)
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导