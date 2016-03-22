《汇市简讯》投资者获利了结带动澳元/美元下跌

0050GMT

* 澳元/美元重回盘中低点附近，最新报0.7570美元

* 由于市场参与者获利了结，该货币对未能站上0.76

* 周末的复活节假日前抑制交投活动，并引发头寸调整

* 一些人关注澳洲央行总裁史蒂文斯今日将发表的讲话，但这仅仅是因为没有其他值得关注的事件

* 澳元/美元近来的上涨当然与美元指数和大宗商品走势一致

* 若跌破0.7565，则一些立场不坚定的多头可能会出脱 (完)

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