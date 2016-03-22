台湾债市：指标券殖利率早盘弹升，央行理监事会议前部位调整

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透台北3月22日 - 台湾指标公债殖利率周二早盘弹升。交易员指出，央行理监事会议变数当前，有交易商在会前调整部位降低风险，但因报价稀疏，殖利率弹升较为明显。
惟交易商表示，实质买盘逢高仍有承接意愿，五年券在0.500%、10年券在0.800%上方即可见买盘。由于明日将公布第二季发债计划、周四与周五又要召开央行理监事会议以及标售五年公债，此前市场观望气氛料将偏浓，殖利率将呈现区间整理格局。
〞央行开奖前的部位调整，但量缩得很夸张，一卖就弹很高。〞一位证券商交易员说。
另一公股银行交易主管则称，市场都在等候周四央行会如何动作，除了基准利率外，也要看实质利率怎么调整。由于市场气氛偏多，预料今日殖利率再弹幅度将有限。
根据路透调查，逾九成金融机构预估台湾央行3月将降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.500%，以提振台湾疲弱的经济表现。
交易员预估，今日10年券105/4 期殖利率主要区间暂看在0.78-0.80%，五年券105/5 期发行前交易殖利率则在0.485-0.510%。
最新相关报导链接：
--美国债市：公债收益率上涨，因美联储官员发表通胀立场强硬的讲话
--美国Fed:亚特兰大联储总裁称可能最早在4月升息
--日本债市：30年期公债收益率创纪录低位0.455%，收益率曲线继续趋平 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导