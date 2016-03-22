台湾债市：指标券殖利率早盘弹升，央行理监事会议前部位调整

路透台北3月22日 - 台湾指标公债殖利率周二早盘弹升。交易员指出，央行理监事会议变数当前，有交易商在会前调整部位降低风险，但因报价稀疏，殖利率弹升较为明显。

惟交易商表示，实质买盘逢高仍有承接意愿，五年券在0.500%、10年券在0.800%上方即可见买盘。由于明日将公布第二季发债计划、周四与周五又要召开央行理监事会议以及标售五年公债，此前市场观望气氛料将偏浓，殖利率将呈现区间整理格局。

〞央行开奖前的部位调整，但量缩得很夸张，一卖就弹很高。〞一位证券商交易员说。

另一公股银行交易主管则称，市场都在等候周四央行会如何动作，除了基准利率外，也要看实质利率怎么调整。由于市场气氛偏多，预料今日殖利率再弹幅度将有限。

根据路透调查，逾九成金融机构预估台湾央行3月将降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.500%，以提振台湾疲弱的经济表现。

交易员预估，今日10年券105/4 期殖利率主要区间暂看在0.78-0.80%，五年券105/5 期发行前交易殖利率则在0.485-0.510%。

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