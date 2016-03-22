澳新汇市：澳元和新西兰元走势迟滞；静候澳洲央行总裁谈话

澳元本月迄今累计上涨6%，主要因投资者对美国和澳洲的货币政策预期发生变化。如果涨势延续，则澳元有望创2011年以来最大月线涨幅，支撑位在0.7552美元。

交易员称，澳洲央行总裁史蒂文斯可能会在周二稍晚于悉尼向商界发表讲话时，借机通过发言来打压澳元。

“澳洲央行或许希望澳元处于0.70美元区间的下档，部分人士甚至希望其能到达0.65美元，”IG的市场分析师Evan Lucas称。

“但未来三四个月，当澳元微跌时，只会遇到支撑，”他表示，并指出澳洲债券收益率(殖利率)较欧洲、日本和北美高出逾250个基点。

新西兰元兑美元 持稳于0.6756美元，脱离了上周触及的五个月高点0.6874美元。

“昨夜新西兰元十分平静，推动市场的数据和消息寥寥无几。本周交易时间因节日缩短，”外汇分析师Jason Wong在研究报告中称。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价