全球金市：金价持稳但可能重拾跌势，因美联储升息忧虑重燃

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一称，美国可能最早4月就升 息，这是决策者有信心让美国货币政策与其它主要经济体背道而驰的又一 信号。 美国2月成屋销售锐降，这对美国经济而言可能是一个令人担忧的迹 象。美国经济原本似乎对全球经济下滑颇具韧性。 西非国家马里的矿业部长表示，该国已经把其地下黄金储备预估上调 三分之一，至800吨，未来15年的产量将足以保持在当前水准。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/王兴亚；审校 许娜/龚芳)