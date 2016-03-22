《汇市简讯》美元/日圆在东京定盘后下跌，市场交投淡静

0106GMT

* 美元/日圆在东京定盘后下跌，需求饱和，鲜有买单，市场交投淡静

* 111.84日圆为目前为止的低点，定盘价为112.22，市场接下来可能会震荡

* 日本投资者从111.50附近开始有买兴，但兴趣可能不大

* 日经指数仍在上涨，但已脱离高点，目前报17,016点，波动区间为16,932-17,107点

* 下方为小时图一目均衡云区111.42-77，小时图一目均衡云区基线在111.72 (完)

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