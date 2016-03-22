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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 09:41 BJT

金属期市：伦铜因美国加息前景而小跌，但技术面及需求改善限制跌势

亚特兰大联储总裁洛克哈特周一表示，美国有可能最早在4月升息 。这是决策者能接受美国货币政策与其他主要经济体呈现分化的又一迹象。

美国2月成屋销售锐降，这对美国经济而言可能是一个令人担忧的迹象。美国经济原本似乎对全球经济下滑颇具韧性。

国际铜业研究组织(ICSG)在最新的每月公告中指出，12月全球精炼铜市场出现4.7万吨的供应缺口，11月供应缺口为3.1万吨。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/白云; 审校 戴素萍/许娜)

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