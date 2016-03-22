香港个股：雨润食品称南京雨润交叉违约债务金额约14.5亿元人民币

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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路透香港3月22日 - 中国大型肉制品生产商--雨润食品 称，其国内子公司南京雨润已兑付短期融资券部分金额，但违约情况或已触及其他债务交叉违约，涉及本金总额估计约14.5亿元人民币。
雨润食品周二早盘复牌股价开低近14%后跌幅收窄，香港时间09:35，该股跌4.35%，报1.32港元。
雨润食品周一晚间在联交所的声明称，南京雨润作为借款人所订立的借款中，有五笔借款包含交叉违约条款，估计本金总额约14.5亿元。而集团其他成员亦有若干以南京雨润为保证人而取得的借款。
“目前，本集团正积极与相关银行商讨，董事会认为因违约情况而需即时还款的机会并不高。”公告并称。
3月17日南京雨润5亿元短融违约，其后于周一兑付全部应付利息3,225万元和2.2亿元本金，还本规模占总发行量比例为44%。 （完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导