香港个股：雨润食品称南京雨润交叉违约债务金额约14.5亿元人民币

路透香港3月22日 - 中国大型肉制品生产商--雨润食品 称，其国内子公司南京雨润已兑付短期融资券部分金额，但违约情况或已触及其他债务交叉违约，涉及本金总额估计约14.5亿元人民币。

雨润食品周二早盘复牌股价开低近14%后跌幅收窄，香港时间09:35，该股跌4.35%，报1.32港元。

雨润食品周一晚间在联交所的声明称，南京雨润作为借款人所订立的借款中，有五笔借款包含交叉违约条款，估计本金总额约14.5亿元。而集团其他成员亦有若干以南京雨润为保证人而取得的借款。

“目前，本集团正积极与相关银行商讨，董事会认为因违约情况而需即时还款的机会并不高。”公告并称。

3月17日南京雨润5亿元短融违约，其后于周一兑付全部应付利息3,225万元和2.2亿元本金，还本规模占总发行量比例为44%。 （完）

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