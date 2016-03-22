《美国上市公司业绩公布日程表》--3月22日至3月29日

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
汤森路透3月22日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AM C-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 (日-月-年) (日-月-年) 21-3-2016 28-3-2016 BMO CCL.N Q1 2016 Carnival Corp 22-3-2016 AMC CTAS.OQ Q3 2016 Cintas Corp 22-3-2016 AMC RHT.N Q4 2016 红帽 22-3-2016 AMC NKE.N Q3 2016 耐克公司(耐吉,Nike) 23-3-2016 BMO GIS.N Q3 2016 General Mills Inc 23-3-2016 AMC PVH.N Q4 2015 PVH Corp 24-3-2016 BMO ACN.N Q2 2016 埃森哲(Accenture) 24-3-2016 11:00 SIG.N Q4 2016 Signet Jewelers Ltd 24-3-2016 AMC GME.N Q4 2015 GameStop Corp 29-3-2016 NTS LEN.N Q1 2016 Lennar Corp 29-3-2016 BMO MKC.N Q1 2016 McCormick & Company Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 杜明霞；审校 龚芳)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。