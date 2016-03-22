新西兰评等：标普确认其AA评等，看好财政将有所改善

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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路透惠灵顿3月22日 - 评等公司标准普尔周二确认了新西兰的AA级外币长期评等，以及AA+的本币长期评等。
标准普尔在声明稿中表示，该评等的展望仍为稳定，并预期新西兰的财政表现将会有所改善。
“对新西兰评等的确认，反映出该国的货币和财政政策具有灵活度、经济有韧性以及公共政策稳定，”标普在书面声明稿中表示。
然标普也警告，新西兰外部债务高企以及倚赖来自奶制品的大宗商品收入，存在一些经济上的脆弱性。
“新西兰的这些强项，被相当高的外部失衡、高家庭和农业债务、对大宗商品收入的倚赖，以及金融体系稳定所面临的风险所削弱，”声明稿称。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导