新西兰评等：标普确认其AA评等，看好财政将有所改善

路透惠灵顿3月22日 - 评等公司标准普尔周二确认了新西兰的AA级外币长期评等，以及AA+的本币长期评等。

标准普尔在声明稿中表示，该评等的展望仍为稳定，并预期新西兰的财政表现将会有所改善。

“对新西兰评等的确认，反映出该国的货币和财政政策具有灵活度、经济有韧性以及公共政策稳定，”标普在书面声明稿中表示。

然标普也警告，新西兰外部债务高企以及倚赖来自奶制品的大宗商品收入，存在一些经济上的脆弱性。