芝加哥期市：小麦期货连续第三日上涨，因寒冷天气引发担忧

主力玉米期约 持稳在每蒲式耳3.69-1/2美元，上交易日收升0.68%。 西欧市场的小麦价格周五几无变动，因数个其他出口国的作物前景改善抑制市场。 由于天气极度寒冷可能影响美国大平原南部部分地区的收成，这使得小麦一直得到良好 的支撑。 INTL FCStone在给客户的报告中表示，堪萨斯州的西南部和俄克拉荷马州的西部在周末 遭遇极冷天气，造成最多有20%的小麦作物严重受损。 -----------------------0132 GMT---------------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 468.50 2.00 +0.43% +1.19% 464.88 57 CBOT玉米 369.50 0.00 +0.00% +0.68% 364.54 72 CBOT大豆 902.00 0.00 +0.00% +0.50% 881.72 88 CBOT稻米 $10.30 -$0.08 -0.77% -1.48% $10.74 44 美国原油 $41.48 -$0.04 -0.10% +5.17% $34.26 74 汇率 欧元/美元 $1.124 $0.000 +0.03% -0.22% 美元/澳元 0.757 0.000 -0.05% -0.36% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/戴素萍 审校 龚芳/李爽)