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货币新闻 | 2016年 3月 22日 星期二 10:10 BJT

芝加哥期市：小麦期货连续第三日上涨，因寒冷天气引发担忧

主力玉米期约 持稳在每蒲式耳3.69-1/2美元，上交易日收升0.68%。
    
    西欧市场的小麦价格周五几无变动，因数个其他出口国的作物前景改善抑制市场。
    
    由于天气极度寒冷可能影响美国大平原南部部分地区的收成，这使得小麦一直得到良好
的支撑。
    
    INTL FCStone在给客户的报告中表示，堪萨斯州的西南部和俄克拉荷马州的西部在周末
遭遇极冷天气，造成最多有20%的小麦作物严重受损。
    
        -----------------------0132 GMT----------------------------------

      合约               价格     变动    涨跌%      两日     30日    RSI
                                                    涨跌%   移动均值
    CBOT小麦            468.50     2.00  +0.43%    +1.19%     464.88   57
    CBOT玉米            369.50     0.00  +0.00%    +0.68%     364.54   72
    CBOT大豆            902.00     0.00  +0.00%    +0.50%     881.72   88
    CBOT稻米            $10.30   -$0.08  -0.77%    -1.48%     $10.74   44
    美国原油            $41.48   -$0.04  -0.10%    +5.17%     $34.26   74
    汇率 
    欧元/美元           $1.124   $0.000  +0.03%    -0.22%
    美元/澳元            0.757    0.000  -0.05%    -0.36%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 孙国玉/戴素萍 审校 龚芳/李爽)

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