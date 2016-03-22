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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 10:09 BJT

《汇市简讯》美元指数进行整理，但趋势仍为下行

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* 美元指数开盘小涨0.3%，因空头获利了结

* 市场走势不一：日股日经指数涨2%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)指数跌0.1%，美国原油持平于每桶41.55美元

* 趋势研究显示，美元指数5日、10日和20日移动均线下跌，20日波林格区间扩大

* 若收于10日移动均线切入位95.90下方，则趋势偏空

* 亚洲盘波动区间低点和高点，分别为初步支撑位和阻力位

* 图表：reut.rs/1UgRaMA

(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 龚芳)

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