日本股市：早盘劲扬，美国升息预期推动美元/日圆继续反弹

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称，经济动力充足为“最早可能在4月末会议上”进一步升息提供了理由。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，4月或6月为“可能加息的时间”。

美元兑日圆 回升至112.00日圆之上，自上周触及的16个半月低点110.67日圆反弹，提振了出口类股。

“上周买进日圆、抛售股票的投资者似乎正在解除头寸，”大和证券分析师Takuya Takahashi称，“本周市场可能依然活跃，除息日前的买盘或也带来提振。”

东证股价指数 涨2.1%至1,373.23点，33个分项指数均上涨。