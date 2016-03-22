日本股市：早盘劲扬，美国升息预期推动美元/日圆继续反弹

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称，经济动力充足为“最早可能在4月末会议上”进一步升息提供了理由。
旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，4月或6月为“可能加息的时间”。
美元兑日圆 回升至112.00日圆之上，自上周触及的16个半月低点110.67日圆反弹，提振了出口类股。
“上周买进日圆、抛售股票的投资者似乎正在解除头寸，”大和证券分析师Takuya Takahashi称，“本周市场可能依然活跃，除息日前的买盘或也带来提振。”
东证股价指数 涨2.1%至1,373.23点，33个分项指数均上涨。
JPX日经400指数 涨2.1%至12,403.75点。(完)
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导