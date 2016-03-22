更新版 1-英国评等：穆迪称英国若退欧，或致债信评级更易被下调

《图表新闻》南欧公债与英债走势趋于同步，同受英国退欧疑虑影响
荷兰合作银行驻伦敦利率策略主管Richard McGuire表示，英债收益率与欧元区二线国家公债和德债利差之间的相关程度自9月以来一直处于80%。
(新增最后两段穆迪最新评论)
路透3月22日 - 评级机构穆迪周二表示，如果英国6月公投选择退出欧盟，将面临“明显的下行风险”，并再次警告称这可能导致英国债信评级更容易被下调。
穆迪目前对英国的债信评级为较AAA低一个级距，评级展望为稳定。但穆迪称，如果英国退出欧盟，则可能导致评级展望变成负面。
“这是因为我们认为，英国退欧可能导致不确定性上升，而且随着英国经济增长在中期内小幅走软，这种不确定性可能加强，”穆迪在致投资者的报告中说。
“但是，这一评估面临明显的下行风险，尤其是新的安排对贸易和资本流动造成严重破坏的情况下，”穆迪补充称。
Oxford Economics预计，英国若退欧，其经济增长将减弱，但损害程度将取决于其与欧盟之间的裂痕有多大。
如果英国能继续良好地进入欧盟市场，降低税收和监管--这也是很多希望退欧的人支持的目标--并且不会减少来自欧盟的移民数量，那么到2030年时，退欧与留在欧盟相比，经济规模将小不到1%。
穆迪称，英国银行和保险业者受到的影响将有限，除非它们面临在欧盟经营业务的障碍。
穆迪表示，退欧短期内对英国企业带来的最大风险在于，英国与欧盟之间在贸易关系、行业监管和劳动力流动性方面随之出现的不确定性。英国脱欧导致持久的不确定性，将对英国汽车、食品饮料和服务行业的信用评级带来负面影响。
从较长时间而言，如果英国脱欧明显损及贸易、投资或劳工成本，那么评级调整可能更加坚决。(完)
荷兰合作银行驻伦敦利率策略主管Richard McGuire表示，英债收益率与欧元区二线国家公债和德债利差之间的相关程度自9月以来一直处于80%。
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
0150GMT * 可能还需要一些时间，但美元/日圆现在接近200小时均线 * 该均线切入位现在114.82，即将决定性向上突破？ * 美国公债收益率仍然是关键因素，今日走高，10年期公债目前在2.423%，两年期为1.215% * 115.00前方开始有阻力和卖压，上方有一些停止单 * 日本进口商仍在低接，明天薪酬结算日(Gotobi)会有更多买盘 * 上方亦有选择权相关卖盘，但买盘更大 (完) (编译 张涛；审校 陈宗琦)