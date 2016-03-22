香港个股：长实地产过去两个交易日斥资逾6.3亿港元回购股份，股价逆市涨

路透香港3月22日 - 香港首富李嘉诚掌控的地产旗舰--长实地产 在上周四公布去年度业绩后连续两个交易日在市场回购股份，合共占已发行股本约0.35%，涉及金额逾6.32亿港元。

长实地产公布业绩后，上周五股价下挫2.4%，但自公司回购股份，周一及周二股价反弹。周二早盘逆市涨2.11%，已完全收复此前下跌的失地。

据长实地产在联交所的披露报表，公司先后在上周五（18日）以每股介乎45.85-46.9港元在市场回购1,152.5万股股份，涉资逾5.36亿港元；以及在周一（21日）以每股47-48.5港元回购201万股股份，总价约9,628万港元。

该公司截至去年12月底止年度，撇除投资物业重估的核心盈利按年增29%，至155.68亿港元。

目前本港地产股股价较公司的资产净值有较大折让，券商Jefferies估计，长实地产的每股资产净值（NAV）为98港元，即其现股价较NAV有近五成折让。