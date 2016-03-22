香港个股：长实地产过去两个交易日斥资逾6.3亿港元回购股份，股价逆市涨

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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路透香港3月22日 - 香港首富李嘉诚掌控的地产旗舰--长实地产 在上周四公布去年度业绩后连续两个交易日在市场回购股份，合共占已发行股本约0.35%，涉及金额逾6.32亿港元。
长实地产公布业绩后，上周五股价下挫2.4%，但自公司回购股份，周一及周二股价反弹。周二早盘逆市涨2.11%，已完全收复此前下跌的失地。
据长实地产在联交所的披露报表，公司先后在上周五（18日）以每股介乎45.85-46.9港元在市场回购1,152.5万股股份，涉资逾5.36亿港元；以及在周一（21日）以每股47-48.5港元回购201万股股份，总价约9,628万港元。
该公司截至去年12月底止年度，撇除投资物业重估的核心盈利按年增29%，至155.68亿港元。
目前本港地产股股价较公司的资产净值有较大折让，券商Jefferies估计，长实地产的每股资产净值（NAV）为98港元，即其现股价较NAV有近五成折让。
本地另一主要发展商--恒基地产 亦表示，公司的股价较公司资产估值有逾五成折让，主席李兆基亦不时在市场回购公司股份，目前他在恒地的持股量已增至逾72%，他在昨天的业绩记者会上表示，未来仍会继续回购股份，但与75%的持股上限比，已没有太多增持空间。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导