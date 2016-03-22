台湾汇市：台币盘初实质交易平稳，外商银动作纷歧

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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路透台北3月22日 - 台币兑美元<TWD=TP周二盘初实质交易大致平稳。汇银人士指出，韩元虽小升，但台币盘初因外商银动作纷歧，虽见大外商银卖美元，但也见买入，与先前较为一致偏向汇入的方向有异。周四央行即将召开理监事会议，各方倾向观望。
交易员指出，大型外商银持续汇入，冲散了一些外商银的美元买盘。盘初交易显得相对清淡，目前大多以实质需求为主。他们认为，下周是3月的季底，预料出口商的美元卖盘会比较明显。
〞进口商之前买的蛮多的，现在就在等了，〞一位大型商银交易员指出。
他们也表示，周四央行的理监事会议之前，各方买卖盘动作相当保守，并无太大特定方向的进出。短期内先看外资的动向而定。
路透调查显示，逾九成金融机构估台湾央行3月降息半码，刺激景气复苏。
本地时间10:35，韩元兑美元 报1,159.7，上日收在1,163.5；台股加权指数 则跌0.63%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇 报32.340/32.380，上日收在32.305。
今日台币实质交易区间在32.426-32.492，上周五实质交易区间在32.400-32.480。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.400-32.500
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导