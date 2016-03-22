台湾汇市：台币盘初实质交易平稳，外商银动作纷歧

路透台北3月22日 - 台币兑美元<TWD=TP周二盘初实质交易大致平稳。汇银人士指出，韩元虽小升，但台币盘初因外商银动作纷歧，虽见大外商银卖美元，但也见买入，与先前较为一致偏向汇入的方向有异。周四央行即将召开理监事会议，各方倾向观望。

交易员指出，大型外商银持续汇入，冲散了一些外商银的美元买盘。盘初交易显得相对清淡，目前大多以实质需求为主。他们认为，下周是3月的季底，预料出口商的美元卖盘会比较明显。

〞进口商之前买的蛮多的，现在就在等了，〞一位大型商银交易员指出。

他们也表示，周四央行的理监事会议之前，各方买卖盘动作相当保守，并无太大特定方向的进出。短期内先看外资的动向而定。

路透调查显示，逾九成金融机构估台湾央行3月降息半码，刺激景气复苏。

本地时间10:35，韩元兑美元 报1,159.7，上日收在1,163.5；台股加权指数 则跌0.63%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇 报32.340/32.380，上日收在32.305。

今日台币实质交易区间在32.426-32.492，上周五实质交易区间在32.400-32.480。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.400-32.500

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