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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 11:14 BJT

印度财政：第四季国际收支转为盈余，表明印度财务状况温和改善

经常帐赤字从前季的87亿美元收窄至71亿美元，约相当于该国国内生产总值(GDP)的1.3%。

分析师预计，截至3月的财年国际收支盈余接近150亿美元，下一财年的盈余规模类似。

但印度的外部财务状况似乎不大可能较当前水平大幅改善。

12月当季贸易收支仍然为逆差，不过规模从前一季的374亿美元收窄至340亿美元。(完) (编译 刘秀红/王兴亚；审校 王颖/许娜)

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