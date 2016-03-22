台湾股市：盘中下跌，受累于外销订单数据疲弱

马来西亚期市：棕榈油期货收涨，因出口需求强劲
马来西亚指标8月棕榈油期货收涨1%，报每吨2,662马币(618.64美元)；盘中稍早涨至2,681马币，为5月15日以来最高。
电子类指数 跌0.9%，金融保险类股 跌1.0%。
苹果供应商多数下跌，同为iPhone组装商的鸿海精密 及和硕 分别下跌0.8%和2.2%。
供应iPhone中所用部分芯片(晶片)的台积电 下跌1.3%。
苹果周一发布了价格最低的iPhone产品，试图扭转手机销量下滑趋势。但这款新产品并未令技术专家和投资者感到兴奋。
与此同时，周一盘后公布的数据显示，台湾2月外销订单金额连续11个月下降，巩固了对于台湾央行会在周四下次会议上降息的预期。 (完)
马来西亚指标8月棕榈油期货收涨1%，报每吨2,662马币(618.64美元)；盘中稍早涨至2,681马币，为5月15日以来最高。
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
路透伦敦5月22日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)在周一的讲话中称，伊拉克已根据石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国去年底达成的减产协议完成了本国的减产份额，但仍准备满足未来的石油需求增长。