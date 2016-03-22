台湾股市：盘中下跌，受累于外销订单数据疲弱

电子类指数 跌0.9%，金融保险类股 跌1.0%。

苹果供应商多数下跌，同为iPhone组装商的鸿海精密 及和硕 分别下跌0.8%和2.2%。

供应iPhone中所用部分芯片(晶片)的台积电 下跌1.3%。

苹果周一发布了价格最低的iPhone产品，试图扭转手机销量下滑趋势。但这款新产品并未令技术专家和投资者感到兴奋。