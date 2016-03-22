叙利亚政府和谈代表拒绝讨论阿萨德的未来

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦/贝鲁特3月21日 - 日内瓦和谈叙利亚政府代表团负责人贾法里（Bashar Ja'afari）称，叙利亚总统阿萨德的未来命运与和谈无关。联合国叙利亚问题特使德米斯图拉（Staffan de Mistura）警告称，此事缺乏进展可能威胁到脆弱的叙利亚停火协定。
贾法里称，阿萨德的未来与和谈“没有关系”，并坚称反恐仍是叙利亚政府的首要任务。叙利亚和谈周一已进入第二周。
“我们谈判的职权范围与阿拉伯叙利亚共和国总统的命运没有任何关联，”被问及叙政府代表团是否愿意参加有关政治过渡的严肃谈判时，贾法里说道。
“此事已被排除在讨论范围之外。”
德米斯图拉回应称，叙政府代表团拒绝讨论此事可能导致叙利亚地面局势恶化。德米斯图拉此前称，政治过渡是“（叙利亚）所有问题的根源”。
“所有人或多或少都同意，停火协定仍然有效，”他说道。“人道主义援助活动同样也或多或少在进行。但若我们无法在政治过渡一事上取得进展，停火与人道主义援助活动都将无法持续。”
叙利亚反对派指责政府代表团，称后者拒绝讨论阿萨德的未来是浪费时间。“未取得任何进展，政府代表团在浪费时间，不可能继续这样等下去，”反对派高级谈判委员会（HNC）的发言人Salim al-Muslat表示。
有关阿萨德命运的争议是2012年与2014年联合国叙利亚和平努力失败的主要原因。叙利亚冲突已造成逾25万人丧生，并导致难民危机。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”