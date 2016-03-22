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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 17:02 BJT

《中国企业债发行日程表》--3月22日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级   发行时间     主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*九江市庐山区 11         7   3/29簿记建档      --       AA      3/30-4/5     申万宏源证券
城投集团             (第3-7年末分别偿还20%本金)   
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*湖南省娄底   10.6       7   3/29簿记建档      --       AA      3/30-4/1     恒泰长财证券
经济技术开发投资建设 (第3-7年末分别偿还20%本金)   
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*靖江市城投   15         7   3/29簿记建档      --       AA      3/30-4/1     申万宏源证券
基础设施发展         (第3-7年末分别偿还20%本金)   
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文登金滩       8.8       7   3/18簿记建档     3.97%     AA      3/21-3/23     中泰证券
投资管理                 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司提供担保)        
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德兴市城市      8        7   3/18簿记建档     5.99%     AA-     3/21-3/23     兴业证券
建设经营总公司           (第3-7年末分别偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保)    
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芜湖市鸠江     12        7   3/18簿记建档     3.96%     AA      3/21-3/23     广发证券
建设投资                 (第3-7年末分别偿还20%本金/芜湖市建设投资公司提供担保)
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郴州百福投资 至多14.9   10   3/21簿记建档    *4.96%     AA      3/22-3/23     财富证券
养老产业专项债券   (第3-6年末分别偿还10%本金/7-10年末分别偿还15%本金)         西部证券
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亿利资源集团 至多10      5   3/21簿记建档    *7.50%     AA      3/22-3/24     安信证券
                          (第三年末附投资人选择权)
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江苏张家港经济  7        7   3/21簿记建档    *3.95%     AA      3/22-3/24     东吴证券
开发区实业总公司       (第3-7年末分别偿还20%本金)
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杭州萧山钱江   18        7   3/21簿记建档   上限5.00%   AA      3/22-3/24   中信建投证券
世纪城开发建设公司     (第3-7年末分别偿还20%本金)
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枣阳城建投资 至多15      7   3/21簿记建档      5.50%    AA-     3/22-3/24   国泰君安证券
                       (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人国有土地使用权提供抵押担保)
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北京朝阳区     19        7   3/22簿记建档   上限3.80%   AAA     3/23-3/25    中信建投证券
国资经营管理中心    (第五年末附投资人选择权) 
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如皋交通       15        7   3/22簿记建档   上限3.75%   AA      3/23-3/25     海通证券
投资发展公司      (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保)
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泰州鑫泰集团   10        7   3/22簿记建档   上限5.00%   AA      3/23-3/25     银河证券
                  (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏信用再担保公司担保)
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肥城市城市    8.8        7   3/22簿记建档   上限5.40%   AA      3/23-3/25     西南证券
资产经营公司      (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司担保)
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苏州高新区     11        7   3/22簿记建档   上限4.60%   AA      3/23-3/25     东吴证券
北部新城城建投资   (第3-7年末分别偿还20%本金)
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滁州市同创     10        4   3/22簿记建档   上限6.00%   AA      3/23-3/25     国元证券
建设投资            (第三年末附投资人选择权) 
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乌兰察布市集宁  10       7   3/23簿记建档  *上限6.50%   AA-     3/24-3/25     日信证券 
区国融投资发展公司   (第3-7年末分别偿还20%本金/东北中小企业信用再担保公司担保) 
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宿州城建      18.7       7   3/23簿记建档  *上限5.50%   AA      3/24-3/25   东方花旗证券  
投资集团        (第3-7年末分别偿还20%本金/中国投融资担保公司担保)             国开证券
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如皋市经贸     16        7   3/23簿记建档  *上限5.00%   AA      3/24-3/25     广发证券
开发总公司      (第3-7年末分别偿还20%本金/中国投融资担保公司担保)
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*株洲循环经济  14        7   3/23簿记建档   上限5.40%   AA      3/24-3/25     财富证券
投资发展集团    (第3-7年末分别偿还20%本金)
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*永兴银都投资   8.8      7   3/23簿记建档   上限6.50%   AA-     3/24-3/28     西南证券
建设发展集团    (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司担保)
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*宝应县城市    16        7   3/23簿记建档   上限5.20%   AA      3/24-3/28     兴业证券
建设投资发展    (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司担保)
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随州高新技术   10.8      7   3/24簿记建档      --       AA      3/25-3/28     广州证券
产业投资公司            (第3-7年末分别偿还20%本金)
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徐州贾汪城建   16        7   3/22簿记建档   上限4.50%   AA      3/23-3/29     华英证券
投资公司       (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保)
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南宁新技术      5        7   3/24簿记建档      --       AA      3/25-3/29     国海证券
产业建设开发总公司      (第3-7年末分别偿还20%本金)
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三明市交通     13        7   3/24簿记建档   上限4.50%   AA      3/25-3/29     兴业证券
建设投资        (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保)    
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共青城财政管理  8        7   3/24簿记建档      --       AA-     3/25-3/29   恒泰长财证券
投资公司               (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保股份有限公司提供担保)
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福州高新区      7        7   3/24簿记建档      --       AA      3/25-3/29   国泰君安证券
投资控股公司           (第3-7年末分别偿还20%本金)
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瑞昌市投资公司  5        7   3/24簿记建档   上限6.00%   AA-     3/25-3/29     天风证券
               (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保) 
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北票市建设      9        7   3/24簿记建档      --       AA-     3/25-3/29     国都证券
投资公司       (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保) 
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枝江市国产      8        7   3/25簿记建档      --       AA      3/28-3/29   东方花旗证券
经营中心               (第3-7年末分别偿还20%本金)
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和田玉鑫国资   13        7   3/25簿记建档      --       AA      3/28-3/30     国海证券
投资经营公司            (第3-7年末分别偿还20%本金)
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江西铁路       20       15   3/25簿记建档  上限为3.88%  AA+     3/28-3/30     天风证券
投资集团       (第5和第10年末分别附投资人选择权)
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眉山市宏大     20        7   3/25簿记建档      --       AA      3/28-3/30 摩根士丹利华鑫证券
建设投资公司     (第3-7年末分别偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保)            爱建证券
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大冶城建     至多12      7   3/25簿记建档      --       AA      3/28-3/30     海通证券
投资开发公司         (第3-7年末分别偿还20%本金)
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重庆璧山区     23        7   3/28簿记建档      --       AA      3/29-3/30     开源证券
城市建设投资     (第3-7年末分别偿还20%本金)
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南京白下       14        7   3/28簿记建档      --       AA      3/29-3/30     天风证券
国资经营中心    (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司提供担保)
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当阳市鑫源     11        7   3/28簿记建档      --       AA      3/29-3/30   东方花旗证券
投资开发        (第3-7年末分别偿还20%本金) 
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温州港城发展   20        7   3/28簿记建档      --       AA      3/29-3/31    国泰君安证券
                (第3-7年末分别偿还20%本金)
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贵阳城建投资   30       10   3/24簿记建档      --       AA+     3/25-3/31     国信证券
集团城市停车场建设专项债  (第3-6年末分别偿还10%本金，第7-10年末分别偿还15%本金)
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奉化市投资     10        6   3/25簿记建档      --       AA      3/28-3/31     财通证券 
           (第4、5、6年末分别偿还20%、30%、50%本金/发行人作为差额补偿人)
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湘乡市城市      5        7     推迟发行        --       AA-        --         广州证券
建设投资开发             (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保)            
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河北建设投资   20      永续   *推迟发行        --       AAA     3/24-3/28     银河证券  
                       (每五年重置一次票面利率)  
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以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)    
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暂无
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
=========================================================================================
暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率    主体评级    发行时间   主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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杭州余杭金融    3          4    3/21簿记建档  上限5.50%    AA-      3/22-3/23  中投证券
控股集团       (第三年末附投资人选择权/杭州余杭城建集团担保)
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牡丹江新区      6          4    3/23簿记建档 *上限6.99%    AA       3/24-3/25  平安证券 
城市投资公司             (第三年末附投资人选择权) 
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青州市宏源     10          4    3/28簿记建档    --         AA       3/29-4/1 申万宏源证券
公有资产经营有限公司  (第三年末附投资人选择权/中合中小企业融资担保提供担保)    
小微企业增信集合债券           
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注: *表示新增。(完) 
        
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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