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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 11:30 BJT

韩国金融市场：韩元盘中小涨得益于外资流入韩股，韩股则持平

“美元走弱，因外资继续出脱美元，”一不愿具名的交易员表示。
    
    0245GMT，综合股价指数(KOSPI) 持平在1,990.13点。
    
    接近中午时分，外资在韩国主板买超506亿韩元(4,375万美元)韩股。
    
    建筑类指数上涨1.0%，主要是因大林产业 大涨5.1%，以及三星工程建设 <
028050.KS>上涨4.1%。
    
    LG显示器 走升3.6%。
    
    下跌股数量超过上涨股，分别为443和333家。
    
    韩国三年期公债6月合约 跌0.04点，报110.16。
    
                                 0245GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,159.1       1,163.5
    日圆/韩元       10.3340/46       10.3598
    韩国公债期货 *          110.16        110.20
    韩国综合股价指数     1,990.13      1,989.76
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            

 (编译 刘秀红/戴素萍 审校 张涛/李爽)

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