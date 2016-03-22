《全球汇市》美元连续第二日反弹，美联储升息预期重燃

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
投资者也非常希望听到澳洲央行总裁史蒂文斯的讲话，他将于今日稍晚在悉尼的一次会议上发表演说。
“但我们猜测，市场参与者真正关注的将是史蒂文斯是否会借此机会对(澳元)汇价进行口头干预，”澳洲国民银行的外汇策略师Rodrigo Catril说。
澳元近来大幅上涨，在短短几周内上涨近0.06美元，触及八个半月高点0.7681美元，之后回落至0.7571。
澳洲央行已多次表示，澳元走软有助于支持经济增长。但在全球所有央行都希望本币下跌的情况下，澳洲央行强烈意识到，不可能所有人全赢。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1252 1.1239 +0.12 +3.61 1.0860
美元/日圆 111.94 111.93 +0.01 -6.95 120.30
欧元/日圆 125.95 125.83 +0.10 -3.46 130.47
美元/瑞郎 0.9690 0.9697 -0.07 -3.27 1.0018
英镑/美元 1.4381 1.4366 +0.10 -2.42 1.4738
美元/加元 1.3068 1.3100 -0.24 -5.57 1.3839
美元/离岸人民币 6.4901 6.4828 +0.11 -1.19 6.5680
澳元/美元 0.7588 0.7576 +0.16 +4.30 0.7275
新西兰元/美元 0.6771 0.6760 +0.16 -0.79 0.6825
澳元/日圆 84.960 84.810 +0.18 -3.04 87.620
新西兰元/日圆 75.800 75.670 +0.17 -7.54 81.980
英镑/日圆 160.99 160.83 +0.10 -9.16 177.22
澳元/新西兰元 1.1205 1.1197 +0.07 +5.07 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
(编译 王丽鑫/李爽/王颖/张明钧; 审校 许娜/张若琪/高琦/杜明霞)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”