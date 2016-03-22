《全球汇市》美元连续第二日反弹，美联储升息预期重燃

投资者也非常希望听到澳洲央行总裁史蒂文斯的讲话，他将于今日稍晚在悉尼的一次会议上发表演说。

“但我们猜测，市场参与者真正关注的将是史蒂文斯是否会借此机会对(澳元)汇价进行口头干预，”澳洲国民银行的外汇策略师Rodrigo Catril说。

澳元近来大幅上涨，在短短几周内上涨近0.06美元，触及八个半月高点0.7681美元，之后回落至0.7571。

澳洲央行已多次表示，澳元走软有助于支持经济增长。但在全球所有央行都希望本币下跌的情况下，澳洲央行强烈意识到，不可能所有人全赢。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1252 1.1239 +0.12 +3.61 1.0860

美元/日圆 111.94 111.93 +0.01 -6.95 120.30

欧元/日圆 125.95 125.83 +0.10 -3.46 130.47

美元/瑞郎 0.9690 0.9697 -0.07 -3.27 1.0018

英镑/美元 1.4381 1.4366 +0.10 -2.42 1.4738

美元/加元 1.3068 1.3100 -0.24 -5.57 1.3839

美元/离岸人民币 6.4901 6.4828 +0.11 -1.19 6.5680

澳元/美元 0.7588 0.7576 +0.16 +4.30 0.7275

新西兰元/美元 0.6771 0.6760 +0.16 -0.79 0.6825

澳元/日圆 84.960 84.810 +0.18 -3.04 87.620

新西兰元/日圆 75.800 75.670 +0.17 -7.54 81.980

英镑/日圆 160.99 160.83 +0.10 -9.16 177.22

澳元/新西兰元 1.1205 1.1197 +0.07 +5.07 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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