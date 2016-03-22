主要国家经济指标预测--3月23日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月23日(三) 0900 意大利薪资通胀指数(较前月) 2月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.7% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 -- 负5.9 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 481.0 再融资指数 -- 1940.3 1400 美国新屋销售年率(万户) 2月 51 49.4 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 2月 39.4 38.9 出口(亿新西兰元) 40.5 39 贸易收支(亿新西兰元) 顺差0.5 顺差0.08 年度贸易收支(亿新西兰元) 截止2月的一年 逆差35.7 逆差35.8 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月22日(二) 0030 澳洲住房价格指数 第四季 +0.2% 持平 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 49.1 -- 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 顺差40.71 -- 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 49.6 50.2 服务业PMI 51.2 49.5 综合PMI 51.1 -- 0830 德国Markit制造业PMI 3月初值 50.4 50.8 服务业PMI 55.5 55.0 综合PMI 54.1 -- 0900 德国Ifo企业景气判断指数 3月 106.7 106.0 现况指数 113.8 112.6 预期指数 100.0 99.5 0900 欧元区Markit制造业PMI 3月初值 51.4 51.3 服务业PMI 54.0 53.3 综合PMI 53.7 53.0 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.2% +0.4% (较上年同期) +0.3% +0.4% 核心CPI(较前月) +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.2% +1.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.3% +1.3% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.5% -- (较上年同期) +1.4% -- 0930 英国生产者物价指数(PPI) 未经季节调整的投入物价(较前月) 2月 +0.1% +0.5% (较上年同期) -8.1% -7.4% 未经季节调整的产出物价(较前月) +0.1% 0.0% (较上年同期) -1.1% -1.2% 未经季节调整的核心产出物价(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.2% +0.1% 0930 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑) 2月 70.89 58.0 公共部门净借款(亿英镑) 64.85 -- 公共部门收支短差(亿英镑) 0.5 -- 1000 德国ZEW经济景气指数 3月 正4.3 正5.0 现况指数 正50.7 正53.0 1300 美国房屋价格(较前月) 1月 +0.5% -- (较上年同期) +6.0% -- 房屋价格指数 230.7 -- 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 3月 51.4 -- 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 3月 正6 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 陈宗琦/于春红；审校 白云)