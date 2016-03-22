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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 07:55 BJT

****主要国家经济指标预测--3月23日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值
    
    3月23日(三)
    0900 意大利薪资通胀指数(较前月)                   2月         --        持平
                       (较上年同期)                               --       +0.7%
    1000 瑞士ZEW投资者信心指数                        3月         --       负5.9
    1100 美国抵押贷款市场指数                        前周         --       481.0
             再融资指数                                           --      1940.3  
    1400 美国新屋销售年率(万户)                       2月         51        49.4    
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                       2月        39.4       38.9
               出口(亿新西兰元)                                  40.5         39
               贸易收支(亿新西兰元)                           顺差0.5   顺差0.08
               年度贸易收支(亿新西兰元)     截止2月的一年    逆差35.7   逆差35.8    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    3月22日(二)
    0030 澳洲住房价格指数                            第四季     +0.2%       持平      
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)          3月初值      49.1        --        
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                           2月    顺差40.71     --   
    0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        3月初值      49.6       50.2       
                   服务业PMI                                     51.2       49.5       
                   综合PMI                                       51.1        --        
    0830 德国Markit制造业PMI                        3月初值      50.4       50.8       
                   服务业PMI                                     55.5       55.0       
                   综合PMI                                       54.1        --        
    0900 德国Ifo企业景气判断指数                        3月     106.7      106.0
                    现况指数                                    113.8      112.6      
                    预期指数                                    100.0       99.5       
    0900 欧元区Markit制造业PMI                      3月初值      51.4       51.3       
                     服务业PMI                                   54.0       53.3       
                     综合PMI                                     53.7       53.0       
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                2月     +0.2%      +0.4%      
                            (较上年同期)                        +0.3%      +0.4%      
                         核心CPI(较前月)                        +0.4%      +0.5%      
                            (较上年同期)                        +1.2%      +1.2%      
             零售物价指数(RPI)(较前月)                          +0.5%      +0.5%      
                          (较上年同期)                          +1.3%      +1.3%      
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                          +0.5%        --       
                          (较上年同期)                          +1.4%        --       
    0930 英国生产者物价指数(PPI)
                  未经季节调整的投入物价(较前月)        2月     +0.1%      +0.5%      
                                    (较上年同期)                -8.1%      -7.4%      
                  未经季节调整的产出物价(较前月)                +0.1%       0.0%      
                                    (较上年同期)                -1.1%      -1.2%      
                  未经季节调整的核心产出物价(较前月)            +0.2%      +0.1%      
                                        (较上年同期)            +0.2%      +0.1%       
    0930 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑)       2月     70.89       58.0     
             公共部门净借款(亿英镑)                             64.85        --     
             公共部门收支短差(亿英镑)                             0.5        --   
    1000 德国ZEW经济景气指数                            3月     正4.3      正5.0      
                现况指数                                       正50.7     正53.0     
    1300 美国房屋价格(较前月)                           1月     +0.5%        --       
                     (较上年同期)                               +6.0%        --       
             房屋价格指数                                       230.7        --       
    1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数           3月      51.4        --             
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数                 3月       正6        --         
    (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 陈宗琦/于春红；审校 白云)
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