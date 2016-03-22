台湾债市：指标券殖利率收高，央行理监事会议前先落袋为安

* 指标殖利率收高，因央行利率会议变数当前

* 已反映央行扩大降息可能，追价风险不轻

* 明日105/4殖利率暂看0.780-0.820%

路透台北3月22日 - 台湾五、10年指标公债殖利率周二收高。交易员称，央行理监事会议等变数当前，交易商逢低先行调节筹码以降低风险，惟市场观望气氛偏浓，成交量仍低。

他们表示，明日财政部将公布第二季发债计划、周四央行理监事会议要召开，周五又要标售五年期公债105/5 ，预料殖利率将随着不同变数的厘清而变动，此前观望态势不会改变。

〞变数当前，明天看筹码面、后天看政策面、周五看资金面。〞一位大型公股银行交易主管说。

针对今日殖利率弹升，一大型证券商交易主管称，昨日公债价格已多少反映央行将扩大降息至一码(0.25个百分点)，有交易商先行获利了结不令人意外；但因今年债市还是偏多，且逢高有买盘等着承接，因此卖压也有限。

一大型公股银行交易主管也表示，指标券殖利率已经跌过头，像昨日，殖利率较高的10年冷券104/12成交比同年指标券105/4还多，这显示买盘已有风险意识，宁愿拿冷券也不要指标券。

〞大家都偏多就要注意，因为价格都已经发现了。〞他说。

对于明日即将公布的发债计划，交易商指出，由于第二季要发行两期10年公债，因此何时开始发行前交易，将会影响市场对10年券殖利率的看法。

根据路透调查，逾九成金融机构预估台湾央行3月将降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.500%，以提振台湾疲弱的经济表现。

交易员预估，明日10年券105/4期殖利率区间暂看在0.780-0.820%；五年券105/5期发行前交易区间则估在0.480-0.510%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 +2.10 0.5020% 0.4890-0.5050% 40.5 10 105/4 +2.40 0.7940% 0.7855-0.7960% 36.5

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5 105/5 0.5020%

3 105/1 0.4200%