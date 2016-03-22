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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 12:07 BJT

中国货币市场：大行供给稍增但资金未实质改善，缴税及季末致预期偏谨慎

路透上海3月22日 - 中国银行间市场周二主要回购利率除七天外，隔夜及14天品种均小
幅上涨。交易员称，虽然大行今日资金供给稍增，但流动性偏紧势头实质缓解有限，同时央
行逆回购投放较上日减少，叠加季末临近，机构预期难过度乐观，谨慎心态渐升温。
    
    他们并表示，季末财政税款上缴量偏大或为近期资金抽紧重要因素之一，短期市场仍关
注央行接下来的流动性调控态度。
    
    “大家都没有钱，穷穷的，大行比昨天出的多一点点，所以感觉稍微好一点，”上海一
银行交易员说，“本来等着今天逆回购会多放点，结果还没昨天放的多”。
                   
    央行公开市场今日将进行800亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，净投放600亿元
。周一央行进行1,300亿元七天期逆回购操作，当日净投放1,200亿元。 
            
    上海另一银行交易员提到，逆回购投放不及预期，表明央行还是不太愿意资金面太过宽
松而导致机构加杠杆，上周MLF（中期借贷便利）询而未发也表明了态度，同时季末因素影
响，市场对流动性预期还是难以太过乐观。
    
    “大行出的少，市场整体就都谨慎了，近期就是很多因素集中发酵的结果，资金面倒也
没那么严重，但是也不能说完全没有担心吧。”他称，未来还得看央行怎么操作。(完)    
            
    以下为主要货币市场利率报价：

      北京时间11:56            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    -----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      2.0279     2.0036      +2.43
         七天      2.3047     2.3282      -2.35
         14天     2.8588     2.7797      +7.91
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     3.7800     3.2050      +57.50
         七天     2.8000     2.8050      -0.50
         14天    2.8100     3.0400      -23.00
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.0300     1.9800      +5.00
         七天   2.3800     2.3800      +0.00
         14天  3.0000     2.7600      +24.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.0070     1.9980      +0.90
         七天       2.3050     2.3020      +0.30
         三个月     2.7970     2.7950      +0.20
    -----------------------------------------------------------(完)

 (发稿 吴芳； 审校 黄凯)

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