中国货币市场：大行供给稍增但资金未实质改善，缴税及季末致预期偏谨慎

路透上海3月22日 - 中国银行间市场周二主要回购利率除七天外，隔夜及14天品种均小 幅上涨。交易员称，虽然大行今日资金供给稍增，但流动性偏紧势头实质缓解有限，同时央 行逆回购投放较上日减少，叠加季末临近，机构预期难过度乐观，谨慎心态渐升温。 他们并表示，季末财政税款上缴量偏大或为近期资金抽紧重要因素之一，短期市场仍关 注央行接下来的流动性调控态度。 “大家都没有钱，穷穷的，大行比昨天出的多一点点，所以感觉稍微好一点，”上海一 银行交易员说，“本来等着今天逆回购会多放点，结果还没昨天放的多”。 央行公开市场今日将进行800亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，净投放600亿元 。周一央行进行1,300亿元七天期逆回购操作，当日净投放1,200亿元。 上海另一银行交易员提到，逆回购投放不及预期，表明央行还是不太愿意资金面太过宽 松而导致机构加杠杆，上周MLF（中期借贷便利）询而未发也表明了态度，同时季末因素影 响，市场对流动性预期还是难以太过乐观。 “大行出的少，市场整体就都谨慎了，近期就是很多因素集中发酵的结果，资金面倒也 没那么严重，但是也不能说完全没有担心吧。”他称，未来还得看央行怎么操作。(完) 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ----------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0279 2.0036 +2.43 七天 2.3047 2.3282 -2.35 14天 2.8588 2.7797 +7.91 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.7800 3.2050 +57.50 七天 2.8000 2.8050 -0.50 14天 2.8100 3.0400 -23.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0300 1.9800 +5.00 七天 2.3800 2.3800 +0.00 14天 3.0000 2.7600 +24.00 Shibor 其中:隔夜 2.0070 1.9980 +0.90 七天 2.3050 2.3020 +0.30 三个月 2.7970 2.7950 +0.20 -----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 黄凯)